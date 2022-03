Musk oppert nieuw social mediaplatform Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De CEO van Tesla vraag zich af of er een nieuw social media platform noodzakelijk is. Dit deed hij zaterdag op zijn Twitter account. Musk vroeg zich in een aantal tweets af of Twitter zich wel houdt aan de principes van vrijheid van meningsuiting. Volgers konden daarover stemmen in een Twitter peiling van de Tesla-topman. "De gevolgen van deze peiling zijn belangrijk", aldus Musk. Een meerderheid van 70 procent stelde dat Twitter zich niet aan de principes van vrijheid van meningsuiting houdt, bleek uit de uitslag. Bron: ABM Financial News

