Wall Street verdeeld het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag verdeeld geëindigd na een vrij volatiele handelsdag. De S&P 500 won 0,5 procent op 4.543,06 punten en de Dow Jones index steeg 0,4 procent op 34.861,24 punten. De Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 14.169,30 punten.

De hoge inflatie, verkrapping van het monetaire beleid en de oorlog in Oekraïne blijven de belangrijkste thema's voor beleggers.

Voorlopig lijkt het er wel op dat de markt de dieptepunten van februari niet weer zal opzoeken, aldus marktanalist Mark Lehmann van JMP Securities. "We hebben in korte tijd veel te verwerken gehad", zei hij. "De markt probeert in te schatten waar we nu staan", voegde hij toe.

"Totdat we zien dat de vijandelijkheden tussen Rusland en Oekraïne achter de rug zijn, is het verstandig voor beleggers om liquiditeit aan te houden en de blootstelling aan aandelen te verkleinen", zei marktanalist Richard Saperstein van Treasury Partners.

Ondertussen lopen de obligatierentes op nu de Federal Reserve laat doorschemeren dat het de rentes met grotere stappen kan gaan verhogen om de inflatie te beteugelen.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdagavond op 2,48 procent en daarmee het hoogste niveau in bijna drie jaar. De driejaars- en vijfjaarsrente noteerden op respectievelijk 2,51 en 2,55 procent. De rente op leningen met een looptijd van twee jaar staat nu op 2,28 procent.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan in maart definitief is gedaald. De aanstaande woningverkopen in de VS daalden in februari.

De euro/dollar noteerde vrijdagavond op 1,0990. Een vat WTI-olie kostte bijna 114 dollar en werd daarmee op weekbasis zo'n 11 procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Bed Bath & Beyond steeg ruim 2 procent, nadat persbureau Bloomberg schreef dat het bedrijf dicht bij een akkoord is met de activistische aandeelhouder Ryan Cohen.

Cannabisaandelen stegen vrijdag nadat het Huis van Afgevaardigden zei volgende week een wetsvoorstel in overweging te nemen om marihuana te decriminaliseren. Tilray Brands won 22 procent, Canopy Growth steeg 9 procent en Cronos Group eindigde bijna 7 procent hoger.

Apple sloot licht in de plus. De techreus gaat in beroep tegen een uitspraak van een rechter in een mededingingszaak rond Epic Games. De rechter oordeelde dat de techreus de wet heeft overtreden door partijen als Epic Games beperkingen op te leggen om toegang te krijgen tot de app store van Apple.