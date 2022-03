AEX zet opmars voort

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week verder gestegen. Bij een slot van 723,90 punten op vrijdag, won de AEX op weekbasis ruim een procent. Vorige week sloot de hoofdindex op het Damrak op 716,36 punten, toen een winst van ruim 6 procent.

"Beleggers hebben er vertrouwen in dat de economische schade van de Oekraïne-oorlog beperkt kan blijven en dat zelfs hogere rentes de groei niet dramatisch zullen afremmen", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Omdat ING verwacht dat het economisch momentum niet heel erg zal verslechteren en ook de bedrijfswinsten niet hard zullen teruglopen, biedt dit volgens Wiersma ruimte voor aandelenkoersen om verder te stijgen.

Technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets denkt dat de AEX zijn korte termijn top nog niet heeft gezet.

Beleggers houden nog altijd de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne in de gaten. Donderdag vond een belangrijke NAVO top plaats en kwamen ook de G7 en EU-landen bijeen. Dat leverde geen nieuwe grootschalige sancties tegen Rusland op, zoals een Europees importverbod op energie uit het land. Wel legden de VS individuen nieuwe sancties op en gaat het meer gas leveren aan Europa.

Ondertussen blijven Kiev en Moskou praten over een staakt-het-vuren, maar is een deal nog ver weg.

Europese economie voelt direct impact oorlog

Op macro-economisch vlak was er deze week specifiek aandacht voor de samengestelde inkoopmanagersindex in de eurozone in maart, om te zien in hoeverre de oorlog in Oekraïne invloed heeft op de economie in de muntunie. De index daalde van 55,5 naar 54,5, met een afnemende activiteit in zowel de industrie als dienstensector.

Volgens econoom Chris Williamson van Markit laten de cijfers direct de impact van de oorlog zien. De cijfers zijn tevens een waarschuwing dat de eurozone in het tweede kwartaal kan krimpen, aldus de econoom. Een meevaller is dat de coronamaatregelen in hoog tempo worden afgebouwd, en dat vangt een deel van de oorlogsimpact op, zo merkte Williamson op. Maar dit effect zal de komende maanden wegvallen, en dat terwijl de inflatie op een recordniveau staat.

In de VS steeg de samengestelde index juist naar het hoogste niveau in acht maanden.

Fed lijkt sneller rente te willen verhogen

Het was een prima week voor financials. Investment manager Simon Wiersma van ING wees op de aantrekkende rentes op de obligatiemarkten, nadat er meer hawkish geluiden kwamen vanuit de Federal Reserve, waaronder van voorzitter Jerome Powell, over het sneller verhogen van de rente om de inflatie te beteugelen.

"Slechts een paar dagen had Powell blijkbaar nodig om zich ineens veel drukker te maken over de historisch hoge inflatie", zo stelde Wiersma. "Wat hierbij ongetwijfeld zal hebben meegespeeld, is dat de financiële markten vorige week nauwelijks reageerden op de renteverhoging. Dat zal voor Powell een signaal zijn geweest dat de Fed de geldkraan nog wat sneller dicht kan draaien om de inflatie te beteugelen."

De Amerikaanse tienjaarsrente noteert vrijdag op 2,49 procent en daarmee het hoogste niveau in bijna drie jaar. Opvallend is dat de driejaars- en vijfjaarsrente hoger noteren, respectievelijk 2,43 en 2,55 procent. De rente op leningen met een looptijd van twee jaar staat nu op 2,30 procent.

Beleggers letten op de inverse rentecurve, waarbij de rente op kortlopende leningen hoger is dan op langlopende obligaties. Dat zou een voorbode kunnen zijn van een aanstaande recessie.

De Duitse tienjaarsrente noteerde vrijdag op 0,59 procent en daarmee het hoogste punt in zo'n vier jaar.

WTI kostte vrijdag zo'n 113 dollar per vat en werd daarmee op weekbasis bijna 8 procent duurder.

De euro/dollar handelde vrijdag net onder de 1,10 en daarmee op weekbasis een half procent lager.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen deden financials deze week goede zaken, met winsten van 2 tot zelfs 9 procent voor NN en Aegon. ArcelorMittal was koploper en steeg ruim 10 procent.

Shell steeg op weekbasis bijna 10 procent. IG Nederland ziet een sterk opwaarts potentieel voor het aandeel.

Just Eat Takeaway, dat deze week een wereldwijde intensivering van de samenwerking met McDonald's aankondigde, verloor op weekbasis zo'n 7 procent.

Philips verloor bijna 5 procent op weekbasis, nadat het opnieuw beademingsapparaten moest terugroepen. Het gaat dit keer om een terugroepactie van 310 apparaten in de VS.

Prosus leverde op weekbasis bijna 11 procent in na de jaarcijfers van Tencent. Tencent sprak in een toelichting op de cijfers van een "uitdagend jaar", waarin de omzetgroei terugliep door maatregelen die werden getroffen om het bedrijf op de lange termijn "duurzaam" te maken. "We denken dat het Chinese internet structureel gezonder wordt met een betere focus op waarde, technologische innovatie en sociale verantwoordelijkheid." Afgelopen jaar steeg de omzet van Tencent met 16 procent en de winst met 41 procent. Prosus heeft een flink belang in Tencent.

In de AMX wonnen AMG en OCI respectievelijk 12 en 17 procent op weekbasis. Corbion en JDE Peets verloren deze week bijna 5 procent. Berenberg verlaagde deze week het advies op JDE Peet's van Houden naar Verkopen, terwijl het koersdoel van 32,50 naar 24,00 euro ging. De analisten van Berenberg stelden dat JDE meer dan sectorgenoten last heeft van de hoge inflatie, terwijl het ook nog eens de meeste blootstelling heeft aan Rusland en Oekraïne.

In de AScX was bouwer BAM deze week een opvallende stijger met 17 procent koerswinst, nadat ING een koopadvies voor de bouwer afgaf. De bouwer heeft eindelijk definitief besloten geen grote, complexe en meerjarige bouwprojecten aan te nemen, aldus de bank. "Het is een zeer uitdagende taak om de bedrijfscultuur bij een bouwer te veranderen, maar we zijn van mening dat het huidige bestuur dit voor elkaar heeft gekregen."

ForFarmers leverde 3,5 procent in. Eurocommercial steeg 7,5 procent op weekbasis na het openen van de boeken, waarbij het dividend werd verhoogd.

Het lokaal genoteerde Avantium steeg bijna 5 procent op weekbasis na cijfers. De kaspositie zal volgens ING nog jarenlang een punt van aandacht zijn.

Renewi steeg een half procent op weekbasis na een positieve winstwaarschuwing. Renewi besloot de outlook voor het boekjaar dat op 31 maart eindigt, in januari al te verhogen naar een onderliggende EBIT van minimaal 120 miljoen euro maar verwacht nu daarboven uit te komen.