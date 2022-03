Olieprijs omhoog Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag gestegen. Bij een settlement van bijna 114 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,4 procent duurder. Op weekbasis steeg de WTI-olieprijs zo'n 11 procent.



De stijging vrijdag was volgens marktkenners te verklaren door berichten over een aanval op een Saoedische oliefaciliteit door Houthi-rebellen.



Ondertussen lijkt Europa nog niet bereid om de import van Russische olie en gas volledig aan banden te leggen. Donderdag werden in Brussel drie toppen gehouden, van de NAVO, G7 en EU, maar kwamen er geen verregaande Europese sancties voor de Russische energiesector. Wel komen de Amerikanen Europa tegemoet in de gasbehoefte. De VS zelf stelden eerder al wel een importban op Russische energie in.



Investment manager Simon Wiersma van ING acht de kans klein dat er een Europese ban komt op Russische olie en gas. Pas wanneer er voldoende alternatieven aanwezig zijn, is dit volgens Wiersma een optie.



Volgende week komen de OPEC en zijn bondgenoten, waaronder Rusland, weer bijeen voor de maandelijkse evaluatie van de bestaande productie-afspraken. Begin deze maand handhaafde OPEC+ die afspraken. Daar komt volgende week donderdag vermoedelijk geen verandering in. Bron: ABM Financial News

