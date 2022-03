Wall Street verdeeld Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren vrijdag verdeeld, met nog zo'n twee uur handel te gaan. De S&P 500 wint 0,3 procent op 4.531,59 punten en de Dow Jones index stijgt 0,2 procent op 34.784,58 punten. De Nasdaq noteert 0,4 procent lager op 14.140,84 punten. De zorgen over de hoge inflatie, verkrapping van het monetaire beleid en de oorlog in Oekraïne blijven de belangrijkste thema's voor beleggers. Volgens marktvolgers lijkt het er echter op dat de markt de dieptepunten van februari voorlopig niet zal opzoeken, zei marktanalist Mark Lehmann van JMP Securities. "We hebben in korte tijd veel te verwerken gehad", zei hij. "De markt probeert in te schatten waar we nu staan", voegde hij toe. Wall Street sloot donderdag hoger, nadat de Amerikaanse president Joe Biden een reeks toppen in Brussel bezocht, een maand nadat Rusland Oekraïne binnenviel. Tot grote nieuwe sancties leidde dit niet. Wel beloofde Biden Europa te hulp te schieten met de levering van extra energie. "Totdat we zien dat de vijandelijkheden tussen Rusland en Oekraïne achter de rug zijn, is het verstandig voor beleggers om liquiditeit aan te houden en de blootstelling aan aandelen te verkleinen", zei marktanalist Richard Saperstein van Treasury Partners. Ondertussen lopen de obligatierentes op nu de Federal Reserve laat doorschemeren dat het de rentes met grotere stappen kan verhogen om de inflatie te beteugelen. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert vrijdag op 2,49 procent en daarmee het hoogste niveau in bijna drie jaar. De driejaars- en vijfjaarsrente noteren op respectievelijk 2,43 en 2,55 procent. De rente op leningen met een looptijd van twee jaar staat nu op 2,30 procent. Op macro-economisch vlak werd bekend dat het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan in maart definitief is gedaald. De aanstaande woningverkopen in de VS daalden in februari. De euro/dollar noteert vrijdagavond op 1,0995. Een vat WTI-olie stijgt licht in waarde en kost 112,50 dollar per vat. Bedrijfsnieuws Bed Bath & Beyond stijgt 3 procent, nadat persbureau Bloomberg schreef dat het bedrijf dicht bij een akkoord is met de activistische aandeelhouder Ryan Cohen. Cannabisaandelen stijgen vrijdag nadat het Huis van Afgevaardigden zei volgende week een wetsvoorstel in overweging te nemen om marihuana te decriminaliseren. Tilray Brands wint 14 procent, Canopy Growth stijgt 5 procent en Cronos Group noteert 3 procent hoger. Apple stijgt licht. De techreus gaat in beroep tegen een uitspraak van een rechter in een mededingingszaak rond Epic Games. De rechter oordeelde dat de techreus de wet heeft overtreden door partijen als Epic Games beperkingen op te leggen om toegang te krijgen tot de app store van Apple. Bron: ABM Financial News

