Europese beurzen voorzichtig hoger richting weekend

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag licht hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot 0,1 procent hoger op 453,55 punten, de Duitse DAX steeg 0,2 procent op 14.305,76 punten en de Franse CAC 40 eindigde nagenoeg vlak op 6.553,68 punten. De Britse FTSE sloot 0,2 procent in de plus op 7483,35 punten.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets werd het sentiment richting het weekend enigszins geholpen door de dalende olieprijs. Richting het slot liep de olieprijs alsnog op, waardoor een deel van de winsten op de Europese beurzen verdampte. Een vat WTI kostte vrijdag rond de 113 dollar en daarmee een procent duurder dan donderdag.

Donderdag werden in Brussel drie toppen gehouden, van de NAVO, G7 en EU, en de oorlog in Oekraïne was daarbij veruit het belangrijkste gespreksonderwerp. De Amerikaanse president Joe Biden zei tijdens een toespraak dat de Verenigde Staten in actie komen zodra Rusland chemische wapens gebruikt in Oekraïne.

Na de Europese top werden er geen nieuwe sancties aangekondigd, maar de bestaande sancties zullen wel worden aangescherpt. Tegelijkertijd komen de Amerikanen Europa tegemoet in de gasbehoefte.

Investment manager Simon Wiersma van ING acht de kans klein dat er een ban komt op Russische olie en gas. Pas wanneer er voldoende alternatieven aanwezig zijn, is dit volgens Wiersma een optie.

De Britse detailhandelsverkopen in februari lieten op maandbasis een daling zien, maar met 0,3 procent bleef de afname ruim onder de verwachte daling met 0,8 procent.

Het Duitse ondernemersvertrouwen over maart kreeg een flinke knauw en kwam met een index op 90,8 een stuk lager uit dan de verwachte 93,5.

De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,0988.



Bedrijfsnieuws

BP heeft 1 miljard Britse pond gereserveerd als investering in oplaadpunten voor elektrische auto's. Het aandeel steeg een half procent.

In Frankfurt was het aandeel Fresenius met een koerswinst van 3 procent koploper, gevolgd door de koers van het aandeel Infineon waar zo'n 2,5 procent bij kwam. Ook elders lagen de halfgeleiders er goed bij. In Amsterdam steeg de koers van het aandeel Besi bijvoorbeeld 1,5 procent.



Maaltijdbezorgers belandden onderaan in de DAX, met Hellofresh dat ruim 2 procent verloor en Delivery Hero 4 procent.

In de Franse CAC 40 waren Schneider Electric en Alstom de hekkensluiters, met verliezen van rond de 3 procent. Unibail-Rodamco-Westfield ging in Parijs aan kop, met een winst van 4 procent.

Wall Street

Rond het Europese slot noteerden de indexen op Wall Street lager, met een verlies van bijna een procent voor de Nasdaq, bij oplopende obligatierentes.