AEX hoger gesloten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn vrijdag met winst gesloten. De AEX index steeg 0,4 procent tot 723,90 punten, terwijl de AMX een van 0,4 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 2,2 procent.

De markt volgde vrijdag de laatste ontwikkelingen rond de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waarbij energiepolitiek en Europa's afhankelijkheid van Russisch gas het sentiment dreven. Hoewel de EU er niet in is geslaagd de sancties op Russische energie op te voeren, hebben de VS beloofd dit jaar de leveringen van vloeibaar gas naar de EU met 15 miljard kubieke meter te verhogen.

Beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx wijst erop dat de AEX de afgelopen dagen op de weerstand stuitte rond de 731 punten. "Toppen en bodems van eerder dit jaar zorgen voor een rondje winstnemingen. Een uitbraak boven dit niveau is nodig om technisch gezien meer potentieel vrij te maken. Het is nu vooral afwachten tot hoever het stapje terug zal reiken". zei Blekemolen.

Vooruitblikkend naar de komende handelsweek ligt voor ING het zwaartepunt bij het Amerikaans banenrapport op vrijdag. ING verwacht dat het rapport zal bevestigden dat er 1,7 vacatures zijn voor elke werkloze in Amerika. "Net als spanningen in de toeleveringsketen, remt een gebrek aan geschikte werknemers het groeipotentieel en verhoogt het de kosten naarmate de lonen hoger worden op een gloeiend hete banenmarkt", aldus ING. De bank verwacht dat het rapport een verhoging van de rente met 50 basispunten ondersteunt in zowel mei als juni.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek vrijdag dat de Nederlandse economie in het vierde kwartaal van 2021 iets harder is gegroeid dat eerder werd berekend. De Nederlandse economie groeide op kwartaal- en jaarbasis met respectievelijk 1,0 procent en 6,5 procent.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag tevens bekend dat de detailhandelsverkopen in het Verenigd Koninkrijk is februari zijn gedaald met 0,3 procent. Op jaarbasis stegen de volumes echter met 7,0 procent.

Het Duitse ondernemersklimaat is in maart flink verslechterd. De index daalde van 98,5 naar 90,8.

De geldhoeveelheid in de eurozone is in februari conform verwachting gestegen met 6,3 procent.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie in maart is gedaald. De index voor het consumentenvertrouwen daalde van 62,8 eind februari naar 59,4.

De aanstaande woningverkopen in de Verenigde Staten zijn in februari op maand- en jaarbasis gedaald met respectievelijk 4,1 en 5,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0988. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0992 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0996 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 1,2 procent hoger.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 16 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 4,3 procent, gevolgd door ArcelorMittal en Besi met winsten van respectievelijke 3,2 procent en 1,8 procent.

Signify was de sterkste daler van de hoofdfondsen met een verlies van 3,7 procent, terwijl DSM 1,8 procent daalde. Just Eat Takeaway verloor 1,5 procent.

Prosus daalde 2,6 procent, nadat Credit Suisse het koersdoel verlaagde met 10 euro naar 118,00 euro.

In de AMX was Fagron koploper na een koopaanbeveling van Kepler Cheuvreux. Na een teleurstellend 2021 denkt Kepler dat Fagron dit jaar de weg naar boven weer vindt. Het koersdoel is 21,00 euro. Het aandeel steeg 7,4 procent.

Vopak steeg 2,9 procent, SBM Offshore won 1,8 procent, terwijl Corbion 1,8 procent verloor.

Bij de smallcaps ging Fugro 4,4 procent hoger na een koersdoelverhoging door KBC Securities van 10,50 naar 13,70 euro.

De jaarcijfers van Eurocommercial Properties leverden een koerswinst op van 7,9 procent, volgens beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital mede dankzij de verhoging van het dividend.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent lager op 4.517,53 punten. De Dow Jones index steeg 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,8 procent in het rood.