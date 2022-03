Van Oord duikt in rode cijfers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Van Oord

(ABM FN-Dow Jones) Van Oord is in 2021 in de rode cijfers gedoken. Dit bleek vrijdag uit de jaarcijfers van de maritieme dienstverlener. CEO Pieter van Oord sprak van een moeilijk jaar voor het bedrijf, vanwege de effecten van de coronaviruspandemie, de marktomstandigheden en operationele uitdagingen. "Dit resulteerde in een nettoverlies, waarbij substantiële voorzieningen werden opgenomen op drie specifieke complexe projecten", zei hij. Van Oord boekte een nettoverlies van 62 miljoen euro, in vergelijking met een winst van 33 miljoen euro in 2020. De omzet daalde van 1,7 miljard euro in 2020 naar 1,5 miljard euro het afgelopen jaar. De divisie Offshore Wind boekte een omzet van 347 miljoen euro, tegen 632 miljoen euro in 2020, terwijl de Offshore divisie goed was voor een relatief stabiele omzet van 191 miljoen euro, versus 212 miljoen euro in het voorgaande jaar. De omzet van de baggerdivisie steeg van 598 miljoen euro naar 727 miljoen euro. Het orderboek steeg van 3,6 miljard euro eind 2020 naar 4,4 miljard euro eind 2021, met name gedreven door de divisie Offshore Wind. Outlook Het concern verwacht dat de omzet in 2022 zal stijgen en dat de winstgevendheid ook zal herstellen. Bron: ABM Financial News

