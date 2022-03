VDL Groep boekt hogere winst en omzet

(ABM FN-Dow Jones) VDL Groep heeft het afgelopen boekjaar een hogere operationele winst en omzet geboekt, hoewel de resultaten nog niet terug zijn op het niveau van voor de coronacrisis. Dit bleek vrijdag uit de jaarcijfers van het concern.

“Mede op basis van onze zeer goed gevulde orderportefeuille hadden we vanaf het begin van 2021 veel vertrouwen dat we ons zouden herstellen van de coronadip in 2020”, zei CEO Willem van der Leegte.

De gecombineerde omzet bedroeg in 2021 5,0 miljard euro, tegen 4,9 miljard euro in 2020. Het operationele nettoresultaat steeg van 97 miljoen euro in 2020 naar 145 miljoen in 2021.

De orderportefeuille noteerde in week 11 van 2022 op 1,7 miljard euro, versus 1,4 miljard euro dezelfde periode vorig jaar.

Outlook

"De orderportefeuille van VDL Groep is het afgelopen jaar gestegen met maar liefst 30 procent en blijft op een hoog niveau. Onder normale omstandigheden zal die groei zich vertalen in omzetstijging, maar we blijven te maken houden met onzekerheden als gevolg van disruptieve, externe factoren op het wereldtoneel", zei het bedrijf.