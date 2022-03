Cannabisaandelen schieten omhoog Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Cannabisaandelen hebben vrijdag de wind in de rug en maken zich op voor een flink hogere opening op Wall Street. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden gaat volgende week voor de tweede keer stemmen over een nieuwe wet die cannabis moet legaliseren. Het betreft de Marijuana Opportunity, Reinvestment and Expungement wet, kortweg aangeduid als MORE. De eerste keer werd de wet goedgekeurd door het Huis, maar strandde het voorstel uiteindelijk in de Senaat, waar de Republikeinen de meerderheid hadden. Inmiddels is de verdeling in de Senaat gelijk en zal bij een gelijke stemuitslag de stem van de voorzitter, de Democratische vicepresident Kamala Harris, de doorslag geven. Canopy Growth lijkt 10,6 procent hoger te openen, Tilray 16,4 procent en Aurora Cannabis 12,9 procent. Bron: ABM Financial News

