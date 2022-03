Video: korte termijn top AEX nog niet gezet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX heeft zijn korte termijn top nog niet gezet. Dit zei technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets vrijdag voor de camera van ABM Financial News. "Deze week wisten de koersen zoals verwacht verder te stijgen op weg richting de bovenkant van het lange termijn dalende trendkanaal in de 4-uursgrafiek, afgelopen dinsdag op circa 726 punten. De koers bereikte die dag een hoogste koers op 732,23 punten en begon een consolidatie", analyseerde Van den Akker. Dat de koers na een test van de bovenzijde van dit trendkanaal geen scherpe tegenreactie laat zien is volgens de technisch analist positief. "Daarmee verwachten we dat de korte termijn top in de AEX Index nog niet gezet is", aldus de analist. "Wel komt de koers vanaf de huidige niveaus sterke weerstand tegen tussen het dalende 50-daags gemiddelde op 731 punten en de horizontale lijn op circa 738 punten. Hoewel een top rond deze weerstand zeker mogelijk is, gevolgd door een daling naar circa 700 punten in het maken van een hogere bodem, houden we er toch serieus rekening mee dat de koersen verder stijgen", voegde hij toe. Boven de horizontale weerstand op 738 punten verwacht Van den Akker een verdere stijging richting de SMA-200 lijn op circa 767 punten in combinatie met de horizontale weerstand op 772 punten voordat er sprake is van een top. Klik hier voor: korte termijn top AEX nog niet gezet Bron: ABM Financial News

