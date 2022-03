Wall Street koerst af op hogere opening Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen vrijdag af op een hogere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,4 procent in het groen. New York opent daarmee bescheiden hoger, na de winsten op donderdag.



De zorgen over de hoge inflatie, verkrapping van het monetaire beleid en de oorlog in Oekraïne blijven op het sentiment drukken. De Russische invasie van Oekraïne heeft de afgelopen maand zowel de aandelen- als de grondstoffenmarkt doen opschrikken. Door de oorlog zijn de grondstofprijzen gestegen, waardoor de toch al hoge inflatie alleen maar verder dreigt op te lopen, terwijl ook een stevige economische groeivertraging in Europa dreigt. Volgens marktvolgers lijkt het er echter op dat de markt de dieptepunten van februari niet zal opzoeken, zei marktanalist Mark Lehmann van JMP Securities. "We hebben in korte tijd veel te verwerken gehad", zei hij. "De markt probeert in te schatten waar we nu staan", voegde hij toe. Wall Street sloot donderdag hoger, nadat de Amerikaanse president Joe Biden een reeks toppen in Brussel bezocht, een maand nadat Rusland Oekraïne binnenviel. Tot nieuwe sacties leidde dit niet. Wel beloofde Biden Europa te hulp te schieten met de levering van extra energie. "De VS lijken eindelijk hun krachten te bundelen om Europa van meer aardgas te voorzien", zei marktanalist Jeffrey Halley van Oanda. "Ze zouden nog veel meer kunnen doen", voegde hij toe. "Totdat we zien dat de vijandelijkheden tussen Rusland en Oekraïne achter de rug zijn, is het verstandig voor beleggers om liquiditeit aan te houden en de blootstelling aan aandelen te verkleinen", zei marktanalist Richard Saperstein van Treasury Partners. Op macro-economisch vlak staan vrijdag een tweetal publicaties geagendeerd. Een half uur na de openingsbel worden het consumentenvertrouwen en de aanstaande woningverkopen gepubliceerd. De euro/dollar noteerde op 1,1016. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0992 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0996 op de borden. Olie werd vrijdag 3,0 procent goedkoper. Bedrijfsnieuws Bed Bath & Beyond steeg voorbeurs 11,0 procent, nadat persbureau Bloomberg schreef dat het bedrijf dicht bij een akkoord is met de activistische aandeelhouder Ryan Cohen. Cannabisaandelen stijgen vrijdag nadat het Huis van Afgevaardigden zei volgende week een wetsvoorstel te overwegen om marihuana te decriminaliseren. Tilray Brands steeg voorberus 15,2 procent, Canopy Growth won 9,0 procent en Cronos Group noteerde 6,5 procent hoger. Apple noteerde voorbeurs vrijwel vlak. De techreus gaat in beroep tegen een uitspraak van een rechter in een mededingingszaak rond Epic Games. De rechter oordeelde dat de techreus de wet heeft overtreden door partijen als Epic Games beperkingen op te leggen om toegang te krijgen tot de app store van Apple. Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 1,4 procent hoger op 4.520,16 punten. De Dow Jones index steeg 1,0 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,9 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

