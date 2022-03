Financieringsbehoefte Nederland voor 2022 blijft ruim 73 miljard euro Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De financieringsbehoefte van Nederland voor 2022 blijft 73,3 miljard euro. Dit bleek vrijdag uit een update door het agentschap van het ministerie van Financiën. Deze schatting is overigens wel met de nodige onzekerheid omgeven vanwege de stijgende energieprijzen, de Russische invasie in Oekraïne en de nadere uitwerking van de budgettaire impact van de plannen van het nieuwe kabinet. Een herziening van de financieringsbehoefte en impact op de uitgifteplannen van het Agentschap zal worden verstrekt zodra deze beschikbaar is. Voor het tweede kwartaal staan in elk geval vier en mogelijk vijf veilingen gepland, afhankelijk van de verdere ontwikkelingen in de financieringsbehoefte. De eerste veiling staat voor 12 april geagendeerd en betreft een heropening van een lening die afloopt op 15 juli 2032, gevolgd door de heropening van een lening die afloopt op 15 januari 2026 en nog één op 24 mei, waarvan nog moet worden bepaald welke lening wordt heropend. In juni wordt een zogeheten groene lening, die afloopt op 15 januari 2024, heropend, waarmee Nederland 5 miljard euro hoopt op te halen. De veilingdatum moet nog worden vastgesteld. Bron: ABM Financial News

