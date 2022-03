EU en VS bereiken voorlopig akkoord over uitwisseling digitale data Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Hof van Justitie van de Europese Unie

(ABM FN-Dow Jones) De VS en de Europese Unie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de uitwisseling van digitale data. Dit meldden de Amerikaanse president Joe Biden en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen vrijdag. De deal zou, indien deze definitief wordt, één van de hardnekkigste problemen tussen de twee economische grootmachten kunnen oplossen en de zorgen van bedrijven met activiteiten aan beide zijden van de Atlantische Oceaan met betrekking tot de bescherming van data kunnen wegnemen. Een eerder deal, werd in 2020 door het hoogste gerechtshof van de EU afgewezen. De rechten van Europeanen werden volgens de rechter onvoldoende gewaarborgd. De verwachting is dat de nieuwe deal ook weer zal worden aangevochten. Bron: ABM Financial News

