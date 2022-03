Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger na de toppen in Brussel op donderdag.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een stijging van 0, procent op 446,90 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,6 procent naar 14.354,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,3 procent met een stand van 6.576,76 punten. De Britse FTSE steeg vrijdag 0,1 procent naar 7.471,30 punten.

Donderdag werden in Brussel drie toppen gehouden, van de NAVO, G7 en EU, en de oorlog in Oekraïne was daarbij veruit het belangrijkste gespreksonderwerp. De Amerikaanse president Joe Biden zei tijdens een toespraak dat de Verenigde Staten in actie komen zodra Rusland chemische wapens gebruikt in Oekraïne.

Na de Europese top werden er geen nieuwe sancties aangekondigd, maar de bestaande sancties zullen wel worden aangescherpt. Tegelijkertijd komen de Amerikanen Europa tegemoet in de gasbehoefte, ofschoon die leveringen geen afdoende compensatie vormen voor hetgeen van Rusland wordt betrokken.

Investment manager Simon Wiersma van ING acht de kans klein dat er een ban komt op Russische olie en gas. Pas wanneer er voldoende alternatieven aanwezig zijn, is dit volgens Wiersma een optie.

De Britse detailhandelsverkopen in februari lieten op maandbasis een daling zien, maar met 0,3 procent bleef de afname ruim onder de verwachte daling met 0,8 procent.

Het Duitse ondernemersvertrouwen over maart kreeg een flinke knauw en kwam met een index op 90,8 een stuk lager uit dan de verwachte 93,5.

Voor de Verenigde Staten staan voor vanmiddag twee cijfers op de agenda. Dat zijn de aanstaande woningverkopen in februari en het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan voor maart.

Dan zijn er nog enkele sprekers. Om te beginnen de voorzitter van de Federal Reserve van Michigan Thomas Barkin en daarnaast Fed-bestuurder Christopher Waller.

Olie noteerde vrijdag lager. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 1,6 procent in het rood op 110,53 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 117,59 dollar werd betaald, een daling van 1,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1016. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1028 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1000 op de borden.



Bedrijfsnieuws

BP heeft 1 miljard Britse pond gereserveerd als investering in oplaadpunten voor elektrische auto's. De koers van het aandeel BP noteerde 1,6 procent lager.

AMS Osram heeft zijn divisie voor autoverlichting verkocht aan Plastic Omnium. Het aandeel AMS Osram noteerde vrijdag vlak in koers.

In Frankfurt was het aandeel Daimler met een koerswinst van meer dan 7 procent een opvallende stijger, gevolgd door de koers van het aandeel Infineon waar bijna 3,5 procent bij kwam. Ook elders lagen de halfgeleiders er goed bij. In Amsterdam steeg de koers van het aandeel Besi bijvoorbeeeld 2,6 procent.



Koersverliezen bleven in Frankfurt beperkt tot veertien aandelen en geen van deze liep meer averij op dan een procent.

In Parijs was de koers van het aandeel Eurofins Scientific een uitschieter met een plus van 2,5 procent. Hier waren wat meer minnen dan op de beurs van Frankfurt, onder aanvoering van de koersen van de aandelen BNP Paribas en Alstom waar meer dan 2 procent vanaf ging.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een licht hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen.

De S&P 500 steeg donderdag 1,4 procent op 4.520,16 punten en de Dow Jones index won 1,0 procent op 34.707,94 punten. De Nasdaq sloot 1,9 procent hoger op 14.191,84 punten.