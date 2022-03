Valuta: euro handhaaft zich op 1,10 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag rond de 1,10 dollar in een markt die er steeds meer rekening mee houdt dat de oorlog in Oekraïne niet escaleert.

"Dat lijkt de markt in wat rustiger vaarwater te hebben gebracht", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Voorlopig verwachten we een vrije smalle bandbreedte voor de euro", aldus Boele.

ABN AMRO heeft wat verder kijkend mettertijd wel een iets andere kijk op de koers van de dollar gekregen en denkt nu dat er minder opwaarts potentieel is voor de dollar ten opzichte van de euro, omdat voorzichtige beleggers weliswaar nog steeds de Amerikaanse dollar kopen als veilige haven, maar de mate waarin minder zal zijn dan wanneer het beleggerssentiment negatief is. Daarnaast verwachten de financiële markten nu in totaal 185 basispunten renteverhoging door de Federal Reserve en 40 basispunten renteverhoging door de Europese Centrale Bank.

"Wij denken dat dit te agressief is voor beide banken. Als beleggers deze verwachtingen naar beneden bijstellen dan kan dit negatief zijn voor de Amerikaanse dollar en de euro. Maar het toenemende renteverschil tussen de VS en de eurozone zou de dollar steun moeten geven ten opzichte van de euro. Bovendien zullen de economieën van de eurozone en het VK veel meer negatieve gevolgen blijven ondervinden van de oorlog in Oekraïne dan de Amerikaanse economie. Wij zijn dus nog steeds positief over de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro, maar wij zien minder opwaarts potentieel dan de pariteit die wij een paar weken geleden aangaven. Onze nieuwe prognose voor het einde van het jaar voor de euro is nu 1,05 dollar", aldus Boele vrijdag.

De bank acht het waarschijnlijk dat ook de Australische centrale bank dit jaar zal beginnen met het verhogen van de rente en dat de Bank of England, de Bank of Canada en de Reserve Bank of New Zealand zullen doorgaan met renteverhogingen. "De Britse economie zal echter veel zwaarder worden getroffen door de Oekraïne-oorlog dan de Amerikaanse, en daarom verwachten wij een bescheiden tempo van renteverhogingen door de Bank of England. Bovendien vinden wij de 150 basispunten aan renteverhogingen in Australië te agressief, omdat de loongroei bescheiden is en de inflatie niet is aangetrokken zoals in andere landen. Ook de verwachte renteverhogingen in Nieuw-Zeeland en Canada van rond 190 basispunten zijn volgens ons te optimistisch. Deze valuta's kunnen het dus moeilijk krijgen wanneer de markten de verwachtingen voor renteverhogingen bijstellen, terwijl de hoge olieprijs de Canadese dollar zou moeten steunen. Wij denken dat de Noorse kroon het goed zal blijven doen in een klimaat van hoge olieprijzen en renteverhogingen. De Zweedse kroon is kwetsbaarder door de blootstelling aan de economie van de eurozone", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO vrijdag.

Voor sterling ten opzichte van de dollar verhoogde ABN AMRO de raming van 1,26 dollar naar 1,28 voor het einde van dit jaar. Voor de euro ten opzichte van het pond werd de raming aan het einde van het vierde kwartaal van 2022 verlaagd van 0,85 naar 0,82 pond.

Boele schat in dat de markt op de korte termijn de ogen weer vooral richt op macro-economische data, die volgende week gedomineerd worden door de Amerikaanse banengroei in maart.

De Britse detailhandelsverkopen in februari lieten op maandbasis een daling zien, maar met 0,3 procent bleef de afname ruim onder de verwachte daling met 0,8 procent.

Het Duitse ondernemersvertrouwen over maart kreeg een flinke knauw en kwam met een index op 90,8 een stuk lager uit dan de verwachte 93,5.

Voor de Verenigde Staten staan voor vanmiddag twee cijfers op de agenda en dat zijn de aanstaande woningverkopen in februari en het definitieve consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan over maart.

Dan zijn er nog enkele sprekers. Om te beginnen de voorzitter van de Federal Reserve van Michigan Thomas Barkin en daarnaast Fed-bestuurder Christopher Waller.

De euro noteerde vrijdag vlak op 1,1004 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8359 Britse pond. Het Britse pond daalde vrijdag 0,2 procent en noteerde op 1,3170 dollar.