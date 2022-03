Tech koploper op Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs doet het vrijdag rustig aan richting het weekend. De AEX stijgt rond de klok van 11 uur 0,4 procent naar 723,68 punten. Opvallend is dat tech in de loop van de ochtend de geest kreeg. Maar beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital ziet "geen aanleiding waarom tech weer opleeft". Ook de daling van Signify kan hij niet verklaren. Wel noemt Schutte het wat verrassend dat de AEX richting het weekend oploopt. De afgelopen weken was het voor het weekend juist vaak dat beleggers 'risk off' waren met het oog op de geopolitieke spanningen. "Het is en blijft laveren tussen hoop en vrees", aldus Schutte. De toppen in Brussel hebben geen nieuwe sancties tegen Rusland opgeleverd, wel zullen bestaande sancties worden aangescherpt. En de VS en Europa maakten afspraken over de levering van Amerikaanse energie. Investment manager Simon Wiersma van ING acht de kans klein dat er een ban komt op Russische olie en gas. Pas wanneer er voldoende alternatieven aanwezig zijn, is dit volgens Wiersma een optie. Macro-economisch werden beleggers niet verwend. Het Duitse ondernemersvertrouwen, berekend door Ifo, verslechterde flink. Economen hadden op een daling van de Ifo-index gerekend, maar de daling was uiteindelijk een stuk heftiger dan voorzien. Verder bleken de Britse detailhandelsverkopen ook gedaald. De euro/dollar handelde op 1,1006 en olie werd 0,9 procent goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX gaat Adyen aan de leiding met een koerswinst van 3,2 procent. Besi en IMCD volgen met 2,7 en 2,4 procent. Prosus daalt daarentegen 1,9 procent, nadat Credit Suisse het koersdoel verlaagde met 10 euro naar 118,00 euro. Signify leverde 3,4 procent in. In de AMX was Fagron koploper na een koopaanbeveling van Kepler Cheuvreux. Na een teleurstellend 2021 denkt Kepler dat Fagron dit jaar de weg naar boven weer vindt. Het koersdoel is 21,00 euro. Het aandeel steeg 7,0 procent. Alfen steeg 4,2 procent, maar ASR verloor 1,7 procent. Bij de smallcaps ging Fugro 4,9 procent hoger na een koersdoelverhoging door KBC Securities van 10,50 naar 13,70 euro. De jaarcijfers van Eurocommercial Properties leverden een koerswinst op van 3,9 procent, volgens Schutte mede dankzij de verhoging van het dividend. Heijmans was de grootste daler in de AScX met een koersverlies van 0,4 procent. Bron: ABM Financial News

