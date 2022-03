Beursblik: resultaten Eurocommercial geen verrassing Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Eurocommercial Properties

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Eurocommercial Properties over het afgelopen jaar waren in lijn met de verwachtingen. Dit zei analist Inna Maslova van Degroof Petercam vrijdag in reactie op de cijferpublicatie van het vastgoedconcern. De EPRA-winst daalde op jaarbasis met 1,6 procent tot 107,8 miljoen euro. Deze daling is volgens Degroof te wijten aan alle coronamaatregelen. "Per aandeel bedroeg het resultaat 2,07 euro, een daling van 1,4 procent, wat in lijn is met onze schatting van 2,03 euro per aandeel", zei Maslova. Het vastgoedfonds stelde een dividend voor van 1,50 euro per aandeel en 1 nieuw aandeel voor elke 75 aandelen die een aandeelhouder bezit. Eurocommercial introduceerde een pay-out ratio van 65 tot 85 procent en wil twee keer per jaar dividend uitkeren. Maslova zei haar taxaties aan te gaan passen, gezien de stabiele vooruitzichten na de coronacrisis, en om het nieuwe dividendbeleid te verwerken. Degroof Petercam handhaaft het Houden advies met een koersdoel van 24,50 euro. Eurocommercial noteerde vrijdag op een groen Damrak 3,8 procent hoger op 21,95 euro. Bron: ABM Financial News

