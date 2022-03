Credit Suisse verlaagt koersdoel Prosus Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het koersdoel voor Prosus verlaagd van 128,00 naar 118,00 euro met een onveranderd Outperform advies. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de Zwitserse zakenbank. De verlaging komt na de kwartaalcijfers eerder deze week van de Chinese internetgigant Tencent, waarin Prosus een groot belang houdt. Credit Suisse verlaagde het koersdoel voor Tencent van 597 naar 524 Hongkong dollar. De oorlog in Oekraïne, het volatiele Tencent en de verkoopgolf in verlieslatende techbedrijven zijn een probleem, aldus Credit Suisse, maar onderliggend is er volgens de bank nog geen reden te twijfelen aan Prosus. Het aandeel Prosus daalt vrijdag 1,7 procent naar 48,54 euro. Tencent eindigde op 356,40 Hongkong dollar. Bron: ABM Financial News

