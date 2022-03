Kepler zet Fagron op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft vrijdag het advies voor Fagron verhoogd van Houden naar Kopen en het koersdoel van 17,50 naar 21,00 euro. De analisten spraken van een teleurstellend 2021. Door de corona-uitbraak kwam veel planbare zorg te vervallen, wat gevolgen had voor de vraag naar de producten van Fagron. Ook zorgde de hogere inflatie voor druk op de winst en het aandeel presteerde ondermaats. Maar in 2022 moet Fagron volgens Kepler weer de goede kant op bewegen. De analisten verwachten dat Fagron weer terugkeert naar een hoge enkelcijferige autonome omzetgroei. Voor Europa rekent Kepler op een stabilisatie en in Latijns-Amerika op aanhoudende groei. Verder verwachten de analisten overnames in de VS en wijzen zij ook op het op stoom komen van de steriele faciliteit in Wichita. De oorlogskas is de komende jaren voor 250 miljoen euro gevuld, en dit kan 1,5 tot 5 euro per aandeel aan het koersdoel toevoegen, aldus Kepler. Op dit moment noteert het aandeel Fagron 20 procent onder zijn historische waardering, "en daarmee is de verhouding tussen risico en rendement veelbelovend", aldus de analisten. Het aandeel Fagron wint vrijdag 4,7 procent op 16,36 euro. Bron: ABM Financial News

