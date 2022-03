Deutsche Bank verhoogt koersdoel Heineken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft vrijdag het koersdoel voor Heineken verhoogd van 95,00 naar 97,00 euro met een onveranderd Houden advies. Analist Mitch Collett verwacht dat Heineken in het eerste kwartaal een autonome volumegroei van 1,8 procent behaalde. In de meeste regio's wist de brouwer de volumes op te voeren, denkt de analist. Voor de Amerika's mikt hij op een groei van 3,9 procent en in Europa op 2,3 procent. Voor Azië zit zijn taxatie op een plus van 2,4 procent. In de regio Afrika, Midden-Oosten en Oost-Europa voorziet Collett evenwel een volumedaling van 2,4 procent in de eerste drie maanden van dit jaar. Uitgaande van onder meer ook hogere prijzen, voorziet Deutsche Bank een omzetgroei van 13,8 procent voor Heineken. Bron: ABM Financial News

