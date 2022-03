Licht hogere start AEX voorzien na rally Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een licht hogere opening tegemoet. Wall Street sloot donderdagavond nog overtuigend in het groen, terwijl de Chinese beurzen vanochtend juist onder druk staan.

Futures op de AEX wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,3 procent. Donderdag maakte de AEX min of meer een pas op de plaats met een slotstand van 720,85 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets constateerde dat de Europese beurzen donderdag moeite hadden om richting te kiezen, "gevangen in onzekerheid", terwijl de NAVO, de leiders van de G7 én de Europese Unie in Brussel bijeen waren voor een historische ontmoeting die veel eensgezindheid uitstraalde.

"De toon was streng", aldus Hewson, "met de NAVO die besloten heeft om de oostflank van de NAVO-alliantie te versterken, terwijl men de Russische president Poetin waarschuwde geen chemische of andere massavernietigingswapens in te zetten."

De Verenigde Staten kondigden nieuwe sancties af, met name gericht tegen Russische defensiebedrijven en parlementsleden van de Doema. Nieuwe Europese sancties, bijvoorbeeld een importban op Russische energie, zijn nog niet afgekondigd. Daarover zou verdeeldheid bestaan.

Op Wall Street lijken beleggers zich ondertussen niet meer af te laten schrikken door de oorlog in Oekraïne en de steeds havikachtiger geluiden vanuit het kamp van de Federal Reserve. Techbeurs Nasdaq sloot donderdagavond zelfs 2 procent hoger, terwijl waarderingen van techaandelen juist als relatief kwetsbaar worden beschouwd bij oplopende rentes.

Ook kijken beleggers met een schuin oog naar de herbalancering van effectenportefeuilles volgende week, als het einde van het kwartaal wordt ingeluid, die een positieve impact op aandelen zou kunnen hebben.

In Azië noteren de meeste hoofdindices vanochtend nipt in het groen, met uitzondering van de beurzen in China, waar de Hang Seng index in China ruim 2 procent lager koerst, na aanvankelijk zelfs bijna 5 procent te hebben prijsgegeven.

Chinese techaandelen zijn de laatste weken ten prooi gevallen aan grote onzekerheid, vooral doordat hun macht wordt ingeperkt door de Chinese autoriteiten en er onzekerheid bestaat over hun beursnoteringen op Wall Street.

De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast vanochtend vlak, na een daling van ruim 2 procent naar 112,34 dollar per vat donderdagavond.

Bedrijfsnieuws

Eurocommercial Properties boekte in het afgelopen jaar een iets lager resultaat dan in dezelfde periode een jaar eerder en ook de huurinkomsten liepen iets terug. Het vastgoedfonds meldde echter evenwel ook dat de omzet in zijn winkelcentra inmiddels weer boven het niveau van voor de coronacrisis ligt en verhoogde het dividend stevig.

Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor Heineken van 95,00 naar 97,00 euro.

Alumexx tekende een intentieovereenkomst met Lado Klimmaterialen uit Rotterdam. Lado verkoopt klimmaterialen voor de bouw, industrie en ZZP-markt, in Nederland en Europa.

Verfspecialist Holland Colours stopt met alle markt- en bedrijfsontwikkelingen in Rusland en Wit-Rusland.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg donderdag 1,4 procent op 4.520,16 punten en de Dow Jones index won 1,0 procent op 34.707,94 punten. De Nasdaq sloot 1,9 procent hoger op 14.191,84 punten.