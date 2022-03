Licht lagere resultaten voor Eurocommercial Properties

(ABM FN-Dow Jones) Eurocommercial Properties heeft in het afgelopen jaar een iets lager resultaat geboekt dan in dezelfde periode een jaar eerder en ook de huurinkomsten liepen iets terug. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van het vastgoedbedrijf.

Vanaf mei 2021 gingen de winkelcentra van Eurocommercial Properties weer open, waardoor de omzet in de centra in de tweede jaarhelft 23,5 procent hoger lag dan in dezelfde periode in 2020. Ook viel de detailomzet 1,4 procent hoger uit dan in de tweede helft van 2019, voor de coronacrisis.

Februari 2022 liet een retailomzet zien die 2,7 procent hoger was dan februari 2019.

Eurocommercial Properties merkte wel op dat het aantal bezoekers nog altijd onder de aantallen van voor de coronacrisis ligt, maar per saldo spenderen de bezoekers wel meer in de winkelcentra van het vastgoedbedrijf.

Het directe resultaat daalde in de afgelopen 12 maanden op jaarbasis van 112,0 miljoen naar 110,6 miljoen euro, of 2,18 euro per aandeel. Dat was 2,27 euro per aandeel.

Het indirect resultaat kwam over de afgelopen periode uit op 5,9 miljoen euro negatief tegen een verlies van 61,7 miljoen een jaar eerder.

De EPRA-leegstand bedroeg eind december 1,5 procent. De huurinkomsten daalden licht, van 200,7 miljoen naar 198,3 miljoen euro.

In 2021 keerde Eurocommercial Properties een contant dividend uit van 0,50 euro per aandeel. In juli dit jaar zal het bedrijf echter 1,50 euro per aandeel uitkeren. Ook wordt er 1 nieuw aandeel uitgekeerd voor elke 75 bestaande aandelen.

Verder kondigde Eurocommercial Properties een nieuwe dividendbeleid aan. In de toekomst hanteert het vastgoedfonds een pay our ratio van 65 tot 85 procent voor het contante dividend. Ook zal het dividend in twee tranches per jaar worden uitgekeerd.