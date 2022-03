Europese beurzen openen waarschijnlijk grofweg vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een per saldo neutrale opening tegemoet,

IG voorziet een openingswinst van 5 punten voor de Duitse DAX, een pas op de plaats voor de Franse CAC 40 en een daling van 16 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag dicht bij huis gebleven.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets hadden de Europese beurzen moeite om richting te bepalen, "gevangen in onzekerheid", terwijl de NAVO en leiders van de G7 en Europese Unie elkaar ontmoetten in Brussel.

"De toon was streng", aldus Hewson, "met de NAVO die besloten heeft om de oostflank van de NAVO-alliantie te versterken, terwijl men de Russische president Poetin waarschuwde geen chemische of andere massavernietigingswapens in te zetten."

De Verenigde Staten kondigden nieuwe sancties af, met name gericht tegen Russische defensiebedrijven en parlementsleden van de Doema. Nieuwe Europese sancties, bijvoorbeeld een importban op Russische energie, zijn nog niet afgekondigd. Daarover zou veel verdeeldheid bestaan.

Op macro-economisch vlak was er donderdag aandacht voor de samengestelde inkoopmanagersindex in de eurozone in maart. De index daalde van 55,5 naar 54,5, met een afnemende activiteit in zowel de industrie als dienstensector.

Volgens econoom Chris Williamson van Markit laten de cijfers direct de impact van de oorlog in Oekraïne zien. De cijfers zijn tevens een waarschuwing dat de eurozone in het tweede kwartaal kan krimpen, aldus de econoom. Een meevaller is dat de coronamaatregelen in hoog tempo worden afgebouwd, en dat vangt een deel van de oorlogsimpact op, zo merkte Williamson op. Maar dit effect zal de komende maanden wegvallen, en dat terwijl de inflatie op een recordniveau staat.

Bedrijfsnieuws

Chipproducenten in Europa lagen er donderdag goed bij. Infineon en STMicroelectronics stegen zo'n 2 procent. ASMI, ASML en Besi wonnen in Amsterdam tot een half procent.

Op de beurs van Parijs ging Air Liquide aan kop, met een plus van zo'n 2 procent, terwijl Veolia Environnement hekkensluiter was in de CAC 40, met een verlies van bijna 3 procent.

In de Duitse DAX deed Daimler Truck goede zaken, met een plus van ruim 7 procent. Heidelberg Cement belandde onderaan in Frankfurt en leverde ruim 4 procent in.

Donderdag is er voor het eerst sinds de Russische invasie in Oekraïne weer handel op de beurs van Moskou. Er mag slechts in een beperkt aantal aandelen worden gehandeld en short gaan is verboden. De belangrijkste index in Moskou steeg ruim 4 procent.



Euro STOXX 50 3.871,46 (+0,06%)

STOXX Europe 600 453,07 (-0,2%)

DAX 14.273,79 (-0,1%)

CAC 40 6.555,77 (-0,4%)

FTSE 100 7.467,38 (+0,1%)

SMI 12.131,45 (+0,3%)

AEX 720,85 (-0,1%)

BEL 20 4.114,12 (-0,4%)

FTSE MIB 24.401,48 (+0,4%)

IBEX 35 8.305,10 (-0,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen vrijdag een iets hogeere opening.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger geëindigd.

Het sentiment was voorzichtig positief, terwijl diplomaten overuren draaiden door de oorlog in Oekraïne. De Amerikaanse president Biden woonde de vergaderingen van de NAVO, de G7 en de EU bij. De Verenigde Staten kondigden nieuwe sancties aan, onder meer tegen Russische defensiebedrijven, de CEO van Sberbank en parlementsleden. Het is wachten op verdere sancties vanuit Europa.

"De weerstand tegen een volledig embargo op Russische olie en gas is zeer aanwezig", zei marktanalist Henry Allen van Deutsche Bank. WTI-olie werd donderdag zo'n 2 procent goedkoper op 112 dollar per vat.

Verder verteren de markten deze week vooral de opmerkingen van bestuurders van de Federal Reserve. Zo gaf voorzitter van de Chicago Fed Charles Evans donderdag aan dat hij nog zes renteverhogingen van 25 basispunten verwacht in 2022 en nog eens drie in 2023.

"Als de markten Poetin overleven, dan is er nog Powell. De oorlogsdreiging is het niet het enige waar men zich zorgen over moet maken", aldus Richard Saperstein, chief investment officer van Treasury Partners. "Zelfs voor de Russische invasie van Oekraïne waren er toenemende risico's die voor een verhoogde marktvolatiliteit zorgden."

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde donderdag op 2,36 procent, de rente op een driejarige obligatie op 2,37 procent.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is gedaald met 28.000 naar 187.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op 210.000 aanvragen.

De nieuwe orders voor duurzame goederen in de VS daalden in februari harder dan verwacht. De orders namen met 2,2 procent af, terwijl de markt rekende op een daling van 1,0 procent.

De inkoopmanagersindex van Markit toonde een verdere groei in de industrie en dienstensector in maart. De samengestelde index steeg naar 58,5 en daarmee het hoogste niveau in acht maanden.

Bedrijfsnieuws



Nikola sloot bijna 6 procent hoger, nadat het bedrijf bevestigde dat de productie van zijn elektrische vrachtwagen is begonnen.

Darden Restaurants won een procent. De moedermaatschappij van Olive Garden en LongHorn Steakhouse boekte het afgelopen kwartaal weliswaar een hogere omzet en winst, maar presteerde toch onder verwachting.

Uber steeg 5 procent. De taxibemiddelaar heeft een overeenkomst gesloten om alle taxi's in New York City in zijn app te vermelden.

Spotify steeg een half procent, nadat het toestemming kreeg van Google om in diens app store naast de betaalmethode van Google ook een alternatieve betaalmethode te mogen aanbieden aan gebruikers.

Moderna steeg een half procent, nadat de farmaceut meldde dat uit een studie is gebleken dat zijn coronavaccin een goede immuunrespons bij kinderen van 6 maanden tot 5 jaar oplevert.

S&P 500 index 4.520,16 (+1,4%)

Dow Jones index 34.707,94 (+1,0%)

Nasdaq Composite 14.191,84 (+1,9%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag in het rood.

Nikkei 225 28.107,50 (0,0%)

Shanghai Composite 3.224,31 (-0,8%)

Hang Seng 21.371,78 (-2,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1029. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar op 1,1000.

USD/JPY Yen 121,66

EUR/USD Euro 1,1029

EUR/JPY Yen 134,18

MACRO-AGENDA:

06:30 Economische groei - Vierde kwartaal 2e raming (NL)

08:00 Detailhandelsverkopen - Februari (VK)

08:45 Ondernemersvertrouwen - Maart (Fra)

10:00 Geldhoeveelheid - Februari (eur)

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - Maart (Dld)

15:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Maart def. (VS)

15:00 Ondernemersvertrouwen - Maart (Bel)

15:00 Aanstaande woningverkopen - Februari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten