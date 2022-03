Nederlandse economie groeit iets harder dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2021 iets harder gegroeid dan eerder werd berekend. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal met 1,0 procent op kwartaalbasis gegroeid, terwijl bij de eerste berekening de groei nog uitkwam op 0,9 procent. De groei in het vierde kwartaal is vooral te danken aan een stijging van de consumptie door de overheid, de investeringen en het handelssaldo en de opwaartse bijstelling komt vooral door naar boven bijgestelde cijfers van de overheidsconsumptie, aldus het CBS. Op jaarbasis groeide de Nederlandse economie in het vierde kwartaal met 6,5 procent. Bij een eerste berekening was dat nog 6,2 procent. Bron: ABM Financial News

