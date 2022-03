Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gedaald. Bij een settlement van 112,34 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 2 procent goedkoper. Beleggers volgen al het nieuws rond de oorlog in Oekraïne. Donderdag stonden bijeenkomsten van de NAVO, G7 en EU op de agenda, maar kwamen er geen grootschalige nieuwe sancties tegen Rusland betreffende de import van gas en olie. De Verenigde Staten kondigden nieuwe sancties af, met name gericht tegen Russische defensiebedrijven en parlementsleden van de Doema. Eerder kwam Washington al met een importban op Russische energie en ook het Verenigd Koninkrijk zou de import van Russische olie willen uitfaseren. In de EU is er echter verdeeldheid. "Veel leden van de Europese Unie aarzelen om de broodnodige Russische energieleveringen verder te sanctioneren", aldus analist Brian Steinkamp van Schneider Electric. Volgens BNP Paribas blijft de olieprijs tot zeker eind 2023 elk kwartaal gemiddeld boven de 100 dollar per vat, zelfs als er snel een oplossing komt voor de oorlog in Oekraïne. Volgende week komen de OPEC en zijn bondgenoten, waaronder Rusland, weer bijeen voor de maandelijkse evaluatie van de bestaande productie-afspraken. Begin deze maand handhaafde OPEC+ die afspraken. Daar komt volgende week donderdag vermoedelijk geen verandering in. "Rusland is een essentieel deel van de 'plus' in OPEC+ en hun deelname is belangrijk", aldus analist Marshall Steeves van S&P Global Commodity Insights. Marktkenners wezen ook op berichten dat weer vooruitgang wordt geboekt in de gesprekken met Iran over een atoomakkoord. Dat zou wat druk zetten op de olieprijs. Ondertussen kampt China nog altijd met een hevige corona-uitbraak, die beleggers doet vrezen voor inperkingen van de mobiliteit. Bron: ABM Financial News

