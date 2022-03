Wall Street koerst hoger

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren donderdag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 stijgt 1,1 procent op 4.502,98 punten en de Dow Jones index wint 0,8 procent in op 34.623,99 punten. De Nasdaq noteert 1,4 procent hoger op 14.113,46 punten.

Het sentiment is donderdag voorzichtig positief, terwijl diplomaten overuren draaien door de oorlog in Oekraïne. De Amerikaanse president Biden woonde donderdag de vergaderingen van de NAVO, de G7 en de EU bij. De Verenigde Staten kondigden nieuwe sancties aan, onder meer tegen Russische defensiebedrijven, de CEO van Sberbank en parlementsleden. Het is wachten op verdere sancties vanuit Europa.

"De weerstand tegen een volledig embargo op Russische olie en gas is zeer aanwezig", zei marktanalist Henry Allen van Deutsche Bank. WTI-olie kost donderdag 113,50 dollar per vat en daarmee licht goedkoper ten opzichte van woensdag.

Ondertussen verteren de markten ook opmerkingen van bestuurders van de Federal Reserve. Zo gaf voorzitter van de Chicago Fed Charles Evans donderdag aan dat hij nog zes renteverhogingen van 25 basispunten verwacht in 2022 en nog eens drie in 2023.

"Als de markten Poetin overleven, dan is er nog Powell. De oorlogsdreiging is het niet het enige waar men zich zorgen over moet maken", aldus Richard Saperstein, chief investment officer van Treasury Partners. "Zelfs voor de Russische invasie van Oekraïne waren er toenemende risico's die voor een verhoogde marktvolatiliteit zorgden."

Op macro-economisch vlak werd vanmiddag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is gedaald met 28.000 naar 187.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op 210.000 aanvragen.

De nieuwe orders voor duurzame goederen in de VS daalden in februari harder dan verwacht. De orders namen met 2,2 procent af, terwijl de markt rekende op een daling van 1,0 procent.

De inkoopmanagersindex van Markit toonde een verdere groei in de industrie en dienstensector in maart. De samengestelde index steeg naar 58,5 en daarmee het hoogste niveau in acht maanden.

De euro/dollar noteert donderdagavond op 1,0994.

Bedrijfsnieuws



Nikola noteert ruim 4 procent hoger, nadat het bedrijf bevestigde dat de productie van zijn elektrische vrachtwagen is begonnen.

Darden Restaurants wint 1,5 procent. De moedermaatschappij van Olive Garden en LongHorn Steakhouse boekte het afgelopen kwartaal weliswaar een hogere omzet en winst, maar presteerde toch onder verwachting.

Uber stijgt 5 procent. De taxibemiddelaar heeft een overeenkomst gesloten om alle taxi's in New York City in zijn app te vermelden.

Spotify daalt licht, nadat het toestemming kreeg van Google om in diens app store naast de betaalmethode van Google ook een alternatieve betaalmethode te mogen aanbieden aan gebruikers.

Moderna stijgt een half procent, nadat de farmaceut meldde dat uit een studie is gebleken dat zijn coronavaccin een goede immuunrespons bij kinderen van 6 maanden tot 5 jaar oplevert.