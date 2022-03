Europese beurzen blijven dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag dicht bij huis gebleven.

De Stoxx Europe 600 index sloot 0,2 procent lager op 453,07 punten, de Duitse DAX verloor 0,1 procent op 14.273,79 punten en de Franse CAC 40 eindigde 0,4 procent in de min op 6.555,77 punten. De Britse FTSE sloot 0,1 procent hoger op 7.467,38 punten.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets hadden de Europese beurzen moeite om richting te bepalen, "gevangen in onzekerheid", terwijl de NAVO en leiders van de G7 en Europese Unie elkaar ontmoetten in Brussel.

"De toon was streng", aldus Hewson, "met de NAVO die besloten heeft om de oostflank van de NAVO-alliantie te versterken, terwijl men de Russische president Poetin waarschuwde geen chemische of andere massavernietigingswapens in te zetten."

De Verenigde Staten kondigden nieuwe sancties af, met name gericht tegen Russische defensiebedrijven en parlementsleden van de Doema. Nieuwe Europese sancties, bijvoorbeeld een importban op Russische energie, zijn nog niet afgekondigd. Daarover zou veel verdeeldheid bestaan.

Op macro-economisch vlak was er donderdag aandacht voor de samengestelde inkoopmanagersindex in de eurozone in maart. De index daalde van 55,5 naar 54,5, met een afnemende activiteit in zowel de industrie als dienstensector.

Volgens econoom Chris Williamson van Markit laten de cijfers direct de impact van de oorlog in Oekraïne zien. De cijfers zijn tevens een waarschuwing dat de eurozone in het tweede kwartaal kan krimpen, aldus de econoom. Een meevaller is dat de coronamaatregelen in hoog tempo worden afgebouwd, en dat vangt een deel van de oorlogsimpact op, zo merkte Williamson op. Maar dit effect zal de komende maanden wegvallen, en dat terwijl de inflatie op een recordniveau staat.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1002. WTI-olie kost zo'n 113 dollar per vat en daarmee 2 procent minder dan woensdag.

Bedrijfsnieuws

Chipproducenten in Europa lagen er donderdag goed bij. Infineon en STMicroelectronics stegen zo'n 2 procent. ASMI, ASML en Besi wonnen in Amsterdam tot een half procent.

Op de beurs van Parijs ging Air Liquide aan kop, met een plus van zo'n 2 procent, terwijl Veolia Environnement hekkensluiter was in de CAC 40, met een verlies van bijna 3 procent.

In de Duitse DAX deed Daimler Truck goede zaken, met een plus van ruim 7 procent. Heidelberg Cement belandde onderaan in Frankfurt en leverde ruim 4 procent in.

Vandaag is er voor het eerst sinds de Russische invasie in Oekraïne weer handel op de beurs van Moskou. Er mag slechts in een beperkt aantal aandelen worden gehandeld en short gaan is verboden. De belangrijkste index in Moskou steeg ruim 4 procent.

Wall Street

Rond het Europese slot noteerden de indexen op Wall Street tot een procent hoger.