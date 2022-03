Heineken koploper op licht lager Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met een klein verlies gesloten. De AEX index daalde 0,1 procent tot 720,85 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,4 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 1,0 procent.

Het Damrak bleef donderdag dicht bij huis in afwachting van de uitkomsten van vergaderingen van de NAVO, de G7 en de EU in Brussel, waarbij ook de Amerikaanse president Joe Biden aanschoof. Belangrijkste agendapunt is de oorlog in Oekraïne. Biden zal naar verwachting meer sancties aankondigen om Rusland te straffen en China verder onder druk blijven zetten om te voorkomen dat Beijing Moskou te hulp schiet.

"Er zijn op dit moment heel veel ontwikkelingen die een verhoogd risico met zich meebrengen en die de beurs op korte termijn een flinke tik naar beneden kunnen geven", zei vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International. De vermogensbeheerder maant tot voorzichtigheid en gaf beleggers het advies voldoende liquide middelen aan te houden, om te kunnen profiteren van een correctie.

Op macro-economisch vlak kreeg de markt een reeks inkoopmanagersindices te verwerken. De economie in de eurozone is in maart minder hard gegroeid, maar de groeivertraging viel mee volgens economen.

Hoewel de indexdaling bescheiden was, en nog altijd wijst op groei, waren volgens econoom Bert Colijn van ING de onderliggende details van het rapport zorgwekkender. "Een recordstijging van de energieprijzen is de meest directe impact van de oorlog in Oekraïne op de economie van de eurozone en zal de komende maanden een aanzienlijk verzwakkend effect hebben op het bruto binnenlands product", waarschuwde hij.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week beduidend harder daalde dan voorzien. De nieuwe orders voor duurzame goederen in de VS daalden in februari echter ook harder dan verwacht. De orders namen met 2,2 procent af, terwijl de markt rekende op een daling van 1,0 procent.

De Amerikaanse inkoopmanagersindex steeg daarentegen van 55,9 naar 58,5, de hoogste stand in 8 maanden.

De euro/dollar noteerde op 1,1002. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1002 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1004 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 2,5 procent lager.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 12 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Heineken met een koerswinst van 2,8 procent, gevolgd door Just Eat Takeaway en UMG met winsten van elk 1,3 procent. AkzoNobel daalde 2,4 procent, terwijl Prosus 1,7 procent inleverde.

NN Group steeg 0,6 procent. Zakenbank Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel voor de verzekeraar van 57,50 euro naar 63,20 euro, bij handhaving van het koopadvies. Volgens Kepler is "het feest" voor NN nog niet voorbij. Kepler schat dat de jaarlijkse kapitaalaanwas van de verzekeraar in de komende twintig jaar sterk zal groeien. Vervolgens zette ook Bank of America NN op de kooplijst.



Shell maakte een pas op de plaats, nadat het aandeel woensdag door de weerstand op 25 euro brak. Shell UK is van plan om het komende decennium 20 tot 25 miljard pond te investeren in het Britse energiesysteem. Verder meldde Shell ook een samenwerking met de Chinese autofabrikant BYD.

In de AMX daalde JDE Peet's 2,8 procent. Berenberg zette het aandeel op de verkooplijst, terwijl het koersdoel van 32,50 naar 24,00 euro ging. De analisten van Berenberg stelden dat JDE meer dan sectorgenoten last heeft van de hoge inflatie, terwijl het ook nog eens de meeste blootstelling heeft aan Rusland en Oekraïne. Aperam leverde 3,6 procent in, nadat Credit Suisse het aandeel van de kooplijst haalde.

AMG won juist 1,5 procent en OCI 4,7 procent. Deze aandelen liggen er dit jaar sterk bij dankzij de gestegen grondstofprijzen.

In de AScX was BAM een opvallende stijger met een koerswinst van 11,9 procent, nadat ING een koopadvies voor de bouwer afgaf. BAM heeft eindelijk definitief besloten geen grote, complexe en meerjarige bouwprojecten aan te nemen, aldus de bank. "Het is een zeer uitdagende taak om de bedrijfscultuur bij een bouwer te veranderen, maar we zijn van mening dat het huidige bestuur dit voor elkaar heeft gekregen."

Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,8 procent hoger op 4.489,58 punten. De Dow Jones index steeg 0,5 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,9 procent in het groen.