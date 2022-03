Beursblik: Bank of America zet NN Group op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het advies voor het aandeel NN Group verhoogd van Neutraal naar Kopen, na de recente koersdaling, en handhaafde het koersdoel op 54,00 euro. Het aandeel deed het dit jaar tot nu toe zo'n 10 procent minder goed dan sectorgenoten in de Benelux, ondanks de stijging van de tienjaarsrente in Europa met meer dan 60 basispunten. Zorgen over de impact van de oorlog in Oekraïne lijken NN harder te hebben getroffen dan sommige sectorgenoten, concluderen de analisten van de Amerikaanse zakenbank. Ongeveer 8 procent van de operationele winst haalt NN uit Centraal- en Oost-Europa. Afronding van de verkoop van NN IP en bevestiging dat de verzekeraar meer kapitaal gaat teruggeven aan aandeelhouders zal als een katalysator werken voor de koers, verwachten de analisten. Ze rekenen op een "verbluffend" cumulatief rendement van 37 procent van 2022 tot en met 2024. Daarvan is 11 procentpunt te verwachten uit de opbrengst van NN IP. De resterende 26 procent, uit de kasstroom, is "mogelijk behoudend", volgens Bank of America, omdat NN meer aandelen zou kunnen inkopen dan de bank nu incalculeert. De verzekeraar profiteert sterk van hogere rentes en ligt goed op koers om zijn doelstelling voor de operationele kapitaalaanwas van 1,5 miljard euro te overtreffen. Als de rente met nog eens 50 basispunten zou stijgen zal de kapitaalaanwas met 10 procent stijgen, volgens de analisten. Het aandeel NN stijgt donderdag 0,5 procent naar 44,28 euro. Vanochtend stuurde ook Kepler Cheuvreux een positief analistenrapport over NN uit. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.