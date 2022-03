Shell gaat miljarden investeren in Britse energiesysteem Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell UK is van plan om het komende decennium 20 tot 25 miljard pond te investeren in het Britse energiesysteem. Dit meldde David Bunch, voorzitter van de Britse bedrijvengroep van Shell, donderdag. Meer dan 75 procent van de 20 tot 25 miljard pond zal geïnvesteerd worden in koolstofarme en koolstofvrije producten en diensten, waaronder offshore wind, waterstof- en elektrische mobiliteit, zei Bunch. "De investeringen moeten het Verenigd Koninkrijk, onder voorbehoud van goedkeuring door de raad van bestuur, dichter bij het netto nulpunt brengen en de voorzieningszekerheid helpen waarborgen en tegelijkertijd de economische groei en banen stimuleren", voegde hij toe. Bron: ABM Financial News

