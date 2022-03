Obligatie: Russische obligatiemarkt valt volledig stil

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De invasie in Oekraïne heeft de Russische obligatiemarkt volledig op zijn kop gezet. Het gaat onder meer om obligaties die zijn uitgegeven door de Russische Federatie, Russische bedrijven en obligaties genoteerd in roebels.

Alexandre Goldwasser, directeur van obligatiespecialist Goldwasser Exchange, spreekt van een markt die volledig tot stilstand is gekomen en cliënten die 'gegijzeld' worden, omdat zij niet van hun obligaties af kunnen komen.

In gesprek met ABM Financial News legde de specialist uit dat klanten niet langer obligaties kunnen kopen en verkopen die door Rusland of Russische bedrijven zijn uitgegeven. Dit heeft geleid tot een scherpe daling van de waarde van deze activa.

"Ook al betekenen de prijzen die op de Bloomberg-terminals worden weergegeven niet veel, omdat de markt stil ligt, de weergegeven koersen liggen gemiddeld rond de 20 procent", aldus de obligatiemarktspecialist.

Voor beleggers die obligaties bezitten van Russische economische zwaargewichten zoals Gazprom, raadt Goldwasser aan om geduld te hebben.

"Op een zekere dag, als het conflict eenmaal voorbij is, zullen deze reuzen zich weer tot de markt moeten wenden, zoals alle bedrijven over de hele wereld doen om hun activiteiten te financieren. En als zij in gebreke zijn gebleven bij het nakomen van een betalingsverplichting, zullen zij die beleggers zeker moeten compenseren voordat zij opnieuw aan het aantrekken van schuld kunnen denken", meent hij.

Voor de Russische staat kan het beeld anders zijn. Goldwasser merkt op dat Moskou vooralsnog zijn vervaldagen blijft nakomen en enkele dagen geleden nog een coupon van 117 miljoen dollar heeft betaald.

Wel heeft de marktspecialist ernstige bedenkingen bij de terugbetaling door Rusland van twee obligaties die op 4 april vervallen voor een totaalbedrag van vier miljard dollar.

Hoewel dit voor Rusland de enige twee vervaldagen van obligaties in vreemde valuta zijn dit jaar, betwijfelt Goldwasser of het land in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen, gezien de westerse sancties.

Goldwasser wijst erop dat kredietbeoordelaars in geval van wanbetaling een periode van 30 dagen hebben om hun zaken alsnog op orde te krijgen.

Naast obligaties die rechtstreeks door de Russische staat en bedrijven zijn uitgegeven, gelden volgens Goldwasser dezelfde problemen voor in roebels uitgegeven obligaties van buitenlandse partijen.

Hij noemt met name supranationale emittenten, zoals de Wereldbank of de Europese Investeringsbank, die regelmatig schulden in deze valuta aantrekken.

"Ook hier is het voor onze cliënten niet meer mogelijk hun obligaties te verkopen," aldus de obligatiespecialist. Als gevolg daarvan zijn ook de prijzen gecorrigeerd, rekening houdend met de stijging van de rente in Rusland en de daling van de roebel.