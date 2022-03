Wall Street koerst af op hogere opening Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen donderdag af op een hogere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel 0,4 procent in het groen. Het sentiment is donderdag voorzichtig, terwijl diplomaten overuren draaien door de oorlog in Oekraïne. Biden woont donderdag de vergaderingen van de NAVO, de G7 en de EU bij. Biden zal naar verwachting nieuwe sancties aankondigen om Rusland te straffen. Ook zal Biden proberen China verder onder druk te zetten om te voorkomen dat Beijing Moskou te hulp schiet. "Aandelen zullen het moeilijk hebben, omdat de geopolitieke onzekerheid de energieprijzen verder opjaagt", zei marktanalist Edward Moya van Oanda. "We zullen moeten afwachten welke nieuwe maatregelen vandaag worden aangekondigd, maar de weerstand tegen een volledig embargo op Russische olie en gas is zeer aanwezig", zei marktanalist Henry Allen van Deutsche Bank. Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is gedaald met 28.000 naar 187.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op 210.000 aanvragen. De nieuwe orders voor duurzame goederen in de VS daalden in februari harder dan verwacht. De orders namen met 2,2 procent af, terwijl de markt rekende op een daling van 1,0 procent. Later op de dag volgt de inkoopmanagersindex van Markit. De euro/dollar noteerde op 1,0982. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1002 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1004 op de borden. Olie noteerde donderdag 0,3 procent lager. Bedrijfsnieuws



Nikola noteerde voorbeurs 19,5 procent hoger, nadat het bedrijf bevestigde dat de productie van zijn elektrische vrachtwagen is begonnen. Darden Restaurants verloor voorbeurs 1,7 procent. De moedermaatschappij van Olive Garden en LongHorn Steakhouse boekte het afgelopen kwartaal weliswaar een hogere omzet en winst, maar presteerde toch onder verwachting. Uber steeg 5,6 procent. De taxibemiddelaar heeft een overeenkomst gesloten om alle taxi's in New York City in zijn app te vermelden. Het aandeel Spotify opent naar verwachting 4,5 procent hoger, nadat het toestemming kreeg van Google om in diens app store naast de betaalmethode van Google ook een alternatieve betaalmethode te mogen aanbieden aan gebruikers. Moderna daalde voorbeurs 2,1 procent, nadat de farmaceut meldde dat uit een studie is gebleken dat zijn coronavaccin een goede immuunrespons bij kinderen van 6 maanden tot 5 jaar oplevert. CEO's van luchtvaartmaatschappijen hebben er bij president Biden op aangedrongen om de maatregel af te schaffen die passagiers verplicht mondmaskers te dragen in vliegtuigen en op luchthavens. Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 1,2 procent lager op 4.456,24 punten. De Dow Jones index eindigde 1,3 procent in het rood op 34.358,50 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 1,3 procent tot 13.922,60 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.