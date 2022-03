Minder Chinese producten vrij van Amerikaanse importheffing Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Verenigde Staten blijft honderden Chinese producten uitzonderen van de verhoogde importheffingen, maar voor enkele honderden productsoorten gaan de verhoogde heffingen weer gelden. Van 549 producten die eerder waren uitgezonderd van extra importheffing worden er 352 opnieuw uitgezonderd na het verlopen van de termijn, met terugwerkende kracht vanaf 12 oktober 2021 en tot het einde van dit jaar. Bedrijven konden laten weten of een specifiek product ook in de VS of in andere landen dan China kon worden gekocht, of er specifieke problemen waren met de aanlevering van het product, en of de heffing tot grote schade van het Amerikaanse bedrijf zou leiden. Voorbeelden van producten die opnieuw zijn vrijgesteld zijn pompen, compressors, filters, bepaalde motoren, schakelaars enzovoorts. De heffingen werden ingesteld tussen augustus 2018 en januari 2020 door de toenmalige regering onder president Donald Trump, uit onvrede over de Chinese handelwijze rond overdracht van technologie, intellectueel eigendom en innovatie. Bron: ABM Financial News

