Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager, in aanloop naar een NAVO-top in Brussel waar feitelijk het enige agendapunt de oorlog in Oekraïne is. De Amerikaanse president Joe Biden is ook aanwezig.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een min van 0,2 procent op 445,10 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,3 procent naar 14.235,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een daling van eveneens 0,3 procent met een stand van 6.563,98 punten. De Britse FTSE noteerde donderdag vlak op 7.462,30 punten.

Met deze top in het verschiet, lijkt de markt voorlopig vooral af te wachten welke nieuwe sacties worden aangekondigd.

"Beleggers hebben er vertrouwen in dat de economische schade van de Oekraïne-oorlog beperkt kan blijven en dat zelfs hogere rentes de groei niet dramatisch zullen afremmen", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Omdat ING verwacht dat het economisch momentum niet heel erg zal verslechteren en ook de bedrijfswinsten niet hard zullen teruglopen, biedt dit volgens Wiersma ruimte voor aandelenkoersen om verder te stijgen. "Pas als de korte rente weer begint te dalen, door renteverlagingen van de Fed moeten aandelenbeleggers zich zorgen maken."

Voor de Verenigde Staten staan vanmiddag ook de voorlopige inkoopmanagersindex van Markit op de agenda. Daarnaast volgen de wekelijkse steunaanvragen en orders voor duurzame goederen.

Sprekers zijn ECB-bestuurslid Frank Elderson, Fed-bestuurder Christopher Waller, voorzitter van de Fed van Chicago Charles Evans en van de Atlanta Fed Raphael Bostic.

Olieprijzen noteerden donderdag verdeeld. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het rood op 114,81 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 121,81 dollar werd betaald, een stijging van 0,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0985. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1, en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1006 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Op de beurs van Parijs noteerde een kwart van de hoofdaandelen een plusje, met als opvallende aanvoerder het aandeel Thales met een koerswinst van meer dan 2 procent.

Op de beurs van Frankfurt noteerden slechts vijf van de veertig koersen in de hoofdindex op winst. Van de dalers noteerde het aandeel van Heidelbergcement de sterkste koersdaling: meer dan 3 procent.

Vandaag is er voor het eerst sinds de Russische invasie in Oekraïne weer handel op de beurs van Moskou. Er mag slechts in een beperkt aantal aandelen worden gehandeld en short gaan is verboden. De belangrijkste index in Moskou steeg 5,5 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 1,2 procent tot 4.456,22 punten, de Dow Jones index verloor 1,3 procent op 34.358,50 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent lager op 13.922,60 punten.