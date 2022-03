Shell in zee met Chinese autofabrikant BYD Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Shell gaat elektrische auto's van de Chinese fabrikant BYD toegang bieden tot 275.000 oplaadpunten van het Europese netwerk van Shell, en wil ook op andere manieren samenwerken met het Chinese bedrijf. Dit bleek donderdag uit een persbericht van Shell. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar samenwerking op het gebied van energievoorziening voor woningen, zoals integratie van zonnecellen en huisbatterijen. Een ander idee is de bouw van Shell-BYD-hubs om de technologieën van de elektrische auto's van het Chinese bedrijf aan de man te brengen in Europa. Ook willen beide partijen een joint venture aangaan om oplaadnetwerken voor elektrische voertuigen in China te ontwikkelen. In eerste instantie zou de joint venture een netwerk van meer dan 10.000 oplaadpunten in Shenzhen beheren, en vervolgens uitbreiden naar andere plekken in China. "De samenwerking in opladen is nog maar een begin", zei directeur John Lee van de investeringstak van BYD. Er werden in 2021 in China al meer dan 3,5 miljoen elektrische en hybride auto's verkocht. BYD verkocht er afgelopen jaar bijna 600.000. Warren Buffett is een belangrijke aandeelhouder van BYD. Bron: ABM Financial News

