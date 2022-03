MKB Nedsense boekt kleine winst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) MKB Nedsense heeft in het afgelopen boekjaar een licht positief resultaat geboekt, dankzij de waardeontwikkeling van zijn investeringen. Dit maakte het in Amsterdam genoteerde bedrijf donderdag bekend. MKB Nedsense boekte een resultaat van 0,1 miljoen euro, tegenover een verlies van 0,6 miljoen in 2020. Naast de positieve waardeontwikkelingen van zijn investeringen in onder andere GNS Brinkman, Axess en Almunda Professionals, droegen ook de lage kosten van de holding bij aan dit licht positieve resultaat. De winst per aandeel kwam uit op 0,1 eurocent. MKB Nedsense zei dat GNS Brinkman en Axess opnieuw hinder ondervonden van de coronacrisis en de maatregelen die met het oog hierop werden getroffen, waardoor met name de vraag vanuit de retailsector afnam en projecten werden uitgesteld. Desondanks boekten beide bedrijven een positief bedrijfsresultaat, zei MKB Nedsense. Het eigen vermogen van MKB Nedsense steeg van 6,13 miljoen euro eind 2020 naar 8,95 miljoen euro eind 2021, terwijl de intrinsieke waarde steeg van 7,5 eurocent naar 9,0 eurocent per aandeel. Outlook MKB Nedsense zei positief gestemd te zijn over 2022. "Door de opheffing van de coronamaatregelen hebben de bedrijven waarin MKB Nedsense heeft geïnvesteerd volop kansen om in 2022 verder te groeien", klonk het. MKB Nedsense zei de mogelijkheden om zijn portefeuille van bedrijven uit te breiden, te blijven onderzoeken. De focus ligt daarbij op internet, communicatie en technologie. Bron: ABM Financial News

