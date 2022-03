Valuta: euro en dollar houden adem in Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag onder de 1,10 dollar in een markt die de adem inhoudt in afwachting van de NAVO-top in Brussel waar ook de Amerikaanse president Joe Biden aanwezig is. "Als de alliantie bij machte blijkt Moskou bij zinnen te brengen is dat een risk-on signaal voor de markt", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Zo niet en er andere daadkracht nodig blijkt, zal dat de dollar een impuls geven", denkt Van der Meer. Daarmee zijn de voorlopige inkoopmanagersindices over maart van Japan, de belangrijkste economieën van de eurozone, de muntunie zelf en het Verenigd Koninkrijk niet uit de schaduw getreden. Deze data oogden niet verontrustend, maar lieten wel enkele groeivertragingen zien. "Wij kregen echter niet de indruk dat de markt er zich ook maar één moment iets aan gelegen liet liggen. Zo zullen ook de data en de sprekers van de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve later vandaag eigenlijk gewoon de tweede viool spelen", aldus Van der Meer. Voor de Verenigde Staten staan vanmiddag ook de voorlopige inkoopmanagersindex van Markit op de agenda. Daarnaast volgen de wekelijkse steunaanvragen en orders voor duurzame goederen. Sprekers zijn ECB-bestuurslid Frank Elderson, Fed-bestuurder Christopher Waller, voorzitter van de Fed van Chicago Charles Evans en van de Atlanta Fed Raphael Bostic. De euro noteerde donderdag 0,2 procent lager op 1,0983 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8332 Britse pond. Het Britse pond daalde donderdag 0,1 procent en noteerde op 1,3182 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.