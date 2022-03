NN aan kop in vlakke AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef donderdagochtend dicht bij huis. Rond de klok van elf uur maakte de AEX een pas op de plaats op 721,73 punten.

Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat de koersverliezen sinds de Russische inval in Oekraïne inmiddels volledig zijn weggewerkt. "Beleggers hebben er vertrouwen in dat de economische schade van de Oekraïneoorlog beperkt kan blijven en dat zelfs hogere rentes de groei niet dramatisch zullen afremmen", aldus Wiersma.

ING verwacht niet dat het economisch momentum sterk zal verslechteren en dat de bedrijfswinsten flink zullen teruglopen. Dit biedt volgens Wiersma ruimte voor aandelenkoersen om verder te stijgen. "Pas als de korte rente weer begint te dalen, door renteverlagingen van de Fed moeten aandelenbeleggers zich zorgen maken."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0995. De olieprijzen daalden licht.

De economie in de eurozone is in maart minder hard gegroeid. Zowel de dienstensector als de industrie schakelde een versnelling terug, waardoor de samengestelde inkoopmanagersindex daalde van 55,5 naar 54,5. In de prognose werd vooraf door economen rekening gehouden met een index van 53,3.

Volgens econoom Chris Williamson van Markit laten de cijfers direct de impact van de oorlog in Oekraïne zien. De cijfers zijn tevens een waarschuwing dat de eurozone in het tweede kwartaal kan krimpen, aldus de econoom. Een meevaller is dat de coronamaatregelen in hoog tempo worden afgebouwd, en dat vangt een deel van de oorlogsimpact op, zo merkte Williamson op. Maar dit effect zal de komende maanden wegvallen, en dat terwijl de inflatie op een recordniveau staat.

Voor de komende maanden voorziet Williamson alleen maar een verder stijgende inflatie in combinatie met een tragere economische groei.

Beleggers houden verder nauwlettend de ontwikkelingen rond de NAVO-bijeenkomst in de gaten, waar de Amerikaanse president Joe Biden donderdag aanschuift. Ook is er vandaag een EU-top, waar de sancties en een Russisch olie-embargo waarschijnlijk bovenaan de agenda zullen staan, aldus analisten van IG.

Analisten van Deutsche Bank stellen dat er veel weerstand is tegen een volledig verbod op de import van Russisch olie en gas. Hoewel de VS en Europa volgens de analisten dicht bij een deal zijn om Europa minder afhankelijk te maken van Russische energie, waarschuwde de Duitse bondskanselier Olaf Scholz dat een ban op de import van Russische energie zowel Duitsland als heel Europa in een recessie zal duwen.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging NN Group aan kop met een koersstijging van 1,0 procent naar 44,51 euro. Zakenbank Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel voor de verzekeraar van 57,50 euro naar 63,20 euro, bij handhaving van het koopadvies. Volgens Kepler is "het feest" voor NN nog niet voorbij. Kepler schat dat de jaarlijkse kapitaalaanwas van de verzekeraar in de komende twintig jaar sterk zal groeien.



Shell steeg met 0,6 procent door, nadat het aandeel woensdag al door de weerstand op 25 euro brak.

Onder de dalers gaven alleen Akzo Nobel en ING meer dan 1 procent prijs.

In de AMX was JDE Peets de dissonant met een verlies van 3,8 procent op 25,86 euro. Berenberg verlaagde het advies voor JDE Peet's van Houden naar Verkopen, terwijl het koersdoel van 32,50 naar 24,00 euro ging. De analisten van Berenberg stelden dat JDE meer dan sectorgenoten last heeft van de hoge inflatie, terwijl het ook nog eens de meeste blootstelling heeft aan Rusland en Oekraïne.

AMG won juist 2,1 procent en OCI 2,0 procent. Deze aandelen liggen er dit jaar sterk bij dankzij de gestegen grondstofprijzen.

In de AScX was bouwer BAM een opvallende stijger met 11,9 procent naar 2,77 euro, nadat ING een koopadvies voor de bouwer afgaf. De bouwer heeft eindelijk definitief besloten geen grote, complexe en meerjarige bouwprojecten aan te nemen, aldus de bank. "Het is een zeer uitdagende taak om de bedrijfscultuur bij een bouwer te veranderen, maar we zijn van mening dat het huidige bestuur dit voor elkaar heeft gekregen."

Azerion daalde 3,2 procent.