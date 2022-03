'Veel vraag naar bioplastic Avantium' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) De vraag naar het PEF-plastic, waarvoor Avantium de grondstof wil leveren, begint toe te nemen, nu bedrijven als Carlsberg, Lego en LVMH zijn toegetreden tot het PEFerence-consortium. Dit stelt Berenberg in een rapport naar aanleiding van de jaarcijfers van Avantium. De jaarcijfers waren zelf weinig verrassend, volgens de analisten van de zakenbank. Dat ook luxe-artikelenfabrikant LVMH kijkt naar mogelijke toepassingen van het bioplastic als verpakkingsmateriaal, wijst op grote belangstelling bij makers van goederen voor consumenten, meent Berenberg. Het aandeel Avantium is met 40 procent gestegen sinds Berenberg het november vorig jaar ging volgen en dat heeft mogelijk te maken met de progressie die wordt geboekt in het genereren van de vraag naar de grondstof voor PEF. Het afgelopen jaar was een belangrijke mijlpaal voor Avantium, omdat eindelijk aan alle voorwaarden werd voldaan voor de bouw van de fabriek die het vlaggenschip van het bioplasticbedrijf moet worden. Berenberg heeft een koopadvies op Avantium met een koersdoel van 8,40 euro. Het aandeel steeg donderdag 0,7 procent naar 4,86 euro. Bron: ABM Financial News

