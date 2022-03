Groeitempo Britse economie stabiel

(ABM FN-Dow Jones) De Britse economie is in maart in vrijwel hetzelfde tempo gegroeid als een maand eerder, waarbij de dienstensector het beter deed, maar de industrie juist minder. Dit bleek donderdag uit voorlopige cijfers van Markit.

De inkoopmanagersindex die de activiteit in de dienstensector meet, kwam in maart uit op 61,0, tegen 60,5 in februari. De verwachting was een index van 58,0.

De inkoopmanagersindex voor de Britse industrie bleek echter gedaald van 58,0 in februari naar 55,0 in maart. Hiervoor was een index van 57,0 voorzien.

De samengestelde index daalde hiermee van 59,9 naar 59,7. In de prognose werd uitgegaan van 58,0.

Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.