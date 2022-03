Groeivertraging in eurozone

(ABM FN-Dow Jones) De economie in de eurozone heeft in maart minder groei laten zien. Dit bleek donderdag uit voorlopige cijfers van Markit.

De inkoopmanagersindex die de activiteit in de dienstensector meet, kwam in maart uit op 54,8 tegen 55,5 in februari. Hiervoor was door economen vooraf een index van 54,3 voorzien.

De inkoopmanagersindex voor de industrie bleek te zijn afgenomen van 58,2 in februari naar 57,0 in maart, de laagste stand in 14 maanden. De verwachting voor deze index lag op 55,5.

De samengestelde index daalde hiermee van 55,5 naar 54,5. In de prognose werd vooraf rekening gehouden met een index van 53,3.

Volgens econoom Chris Williamson van Markit laten de cijfers direct de impact van de oorlog in Oekraïne zien. De cijfers zijn tevens een waarschuwing dat de eurozone in het tweede kwartaal kan krimpen, aldus de econoom. Een meevaller is dat de coronamaatregelen in hoog tempo worden afgebouwd, en dat vangt een deel van de oorlogsimpact op, zo merkte Williamson op. Maar dit effect zal de komende maanden wegvallen, en dat terwijl de inflatie op een recordniveau staat.

Voor de komende maanden voorziet Williamson alleen maar een verder stijgende inflatie in combinatie met een tragere economische groei.

Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.