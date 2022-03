Beursblik: Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel NN Group Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel voor verzekeraar NN Group verhoogd van 57,50 naar 63,20 euro, en blijft overtuigd van het koopadvies voor het aandeel, dat volgens analist Benoit Pétrarque een opwaarts potentieel van 43 procent heeft. Volgens de analist vrezen veel beleggers nog steeds dat het afbouwen van de boeken met individuele beleggingsverzekeringen zal betekenen dat NN in de toekomst minder kapitaal zal genereren, maar niets is minder waar, aldus Pétrarque. Er komt namelijk een nieuw pensioenstelsel aan in Nederland dat het einde zal betekenen van het gegarandeerde pensioen. Dit betekent dat de Nederlandse pensioenmarkt van 2 biljoen euro, dat nu door pensioenfondsen gedomineerd wordt, ingrijpend zal veranderen met de pensioenfondsen als grote verliezers. Zij hebben volgens Pétrarque niet de commerciële en vermogensbeheervaardigheden die verzekeraars wel hebben. NN Group kan het beheerde vermogen hierdoor sterk laten groeien, onder andere door buy-outs van bestaande pensioenregelingen met vaste uitkeringen en door overnames. Kepler Cheuvreux schat dat de jaarlijkse kapitaalaanwas in de komende twintig jaar sterk zal groeien. Vooral bij de Europese verzekeringen, dus buiten Nederland, wordt sterke groei voorzien door de analist. Door grootschalige aandeleninkopen zal de kapitaalaanwas per aandeel nog sneller stijgen, met naar schatting meer dan 7 procent per jaar. Dit komt neer op bijna een verdubbeling in tien jaar tijd, van 5,20 euro per aandeel in 2021 naar 10 euro in 2030. De doelstelling van NN Group zal overigens bescheidener zijn. Petrarque rekent op een doelstelling voor de autonome kapitaalaanwas van ten minste 1,8 miljard euro in 2025. Dat is nog wel ruim boven de consensusverwachting, volgens de analist. Het aandeel NN Group stijgt donderdag 1,9 procent tot 44,88 euro. Bron: ABM Financial News

