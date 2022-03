ING zet BAM op kooplijst

Denk dat BAM op de korte termijn nog de hogere materiaalprijzen gaat voelen. Marges van 5 tot 10% bij een aanbesteding zijn een half jaar later al snel een min van 10% met wat er nu gebeurt in de markt. Kilootje RVS van 4,- per kilo is naar 9,- per kilo gegaan in minder dan 10 maanden om maar een voorbeeld te noemen.