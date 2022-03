AEX vlak van start met NN aan kop Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong onveranderd op 721,99 punten, terwijl de Midkap 0,2 procent verloor. Onder de hoofdaandelen ging NN Group aan kop met een koersstijging van meer dan 2 procent naar 44,03 euro. Zakenbank Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel voor de verzekeraar van 57,50 euro naar 63,20 euro, bij handhaving van het koopadvies. Volgens Kepler is "het feest" voor NN nog niet voorbij. Onder de dalers gaf alleen Prosus meer dan 1 procent prijs. In de AMX was JDE Peets de dissonant met een verlies van 4 procent op 25,84 euro. Berenberg verlaagde het advies voor JDE Peet's van Houden naar Verkopen, terwijl het koersdoel van 32,50 naar 24,00 euro ging. De analisten van Berenberg stelden dat JDE meer dan sectorgenoten last heeft van de hoge inflatie, terwijl het ook nog eens de meeste blootstelling heeft aan Rusland en Oekraïne. In de AScX was bouwer BAM een opvallende stijger met 6 procent naar 2,65 euro, nadat ING volgens handelaar Bert van der Pol van Today's Group een koopadvies voor de bouwer afgaf. Bron: ABM Financial News

