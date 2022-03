FrieslandCampina start grootschalige pilot met innovatie DSM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) FrieslandCampina gaat proberen aan de hand van een voeradditief van DSM de uitstoot van methaan terug te dringen. Dit meldde het Nederlandse zuivelconcern donderdag. Het is de bedoeling dat ongeveer 200 Nederlandse, FrieslandCampina-melkveebedrijven in de tweede helft van 2022 aan deze pilot deelnemen. Afhankelijk van de uitkomsten wordt het gebruik van het additief van DSM vanaf 2023 verder opgeschaald. DSM kreeg in de tweede helft van februari van de Europese toezichthouders marktgoedkeuring voor het veevoeradditief Bovaer. Daarmee kunnen boeren structureel de methaanuitstoot van koeien met circa 30 procent verlagen, aldus DSM destijds. Bron: ABM Financial News

