Deutsche Bank verlaagt koersdoel Air France-KLM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft donderdag het koersdoel voor Air France-KLM verlaagd van 3,60 naar 3,20 euro bij handhaving van het verkoopadvies. De analisten zijn minder positief geworden over de verwachtingen voor Europese luchtvaartmaatschappijen, die op de beurs flink zijn opgeveerd van het dieptepunt op 7 maart, na de Russische inval in Oekraïne. Deutsche Bank maakt zich zorgen dat Europese consumenten de hand op de knip houden als gevolg van de hoge inflatie. Ook de hoge olieprijs raakt luchtvaartmaatschappijen. "We verwachten niet dat luchtvaarders de hogere brandstofkosten kunnen doorberekenen aan klanten, vooral niet in 2023 wanneer de tegenwind nog veel groter zal zijn." Deutsche Bank denkt dat een deel van de huidige hoge vraag naar vliegtickets volgend jaar zal zijn weggeëbd. De analisten verlaagden de EBITDA-ramingen voor Europese luchtvaartmaatschappijen met gemiddeld 15 procent voor dit jaar en volgend jaar. Niet alleen het koersdoel voor Air France-KLM, maar ook voor bijvoorbeeld Ryanair en easyJet ging die omlaag. En Lufthansa werd van de kooplijst gehaald. Het aandeel Air France-KLM sloot woensdag op 3,98 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.