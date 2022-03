Licht hogere opening AEX voorzien Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs lijkt donderdag licht hoger van start te gaan, in aanloop naar een belangrijke bijeenkomst van de NAVO, waar ook de Amerikaanse president Joe Biden zal aanschuiven. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een openingswinst van 0,2 procent. Woensdag gaf de AEX nog 0,9 procent prijs op 721,81 punten, na een sterke opmars in de voorgaande handelsdagen. "De veerkracht van de aandelenbeurzen bleek de afgelopen dagen indrukwekkend", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "ondanks de oplopende rentes". "Aandelenbeleggers leken [aanvankelijk] niet te schrikken van de steeds havikachtiger geluiden vanuit het kamp van de Fed", concludeerde ook beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. De Amerikaanse hoofdgraadmeter is volgens hem inmiddels uit zijn dalende trend gebroken. Woensdag kwam Wall Street evenwel toch onder druk te staan nadat leden van de Federal Reserve de noodzaak van agressievere renteverhogingen om de inflatie te bestrijden, nog eens bevestigden. Voorzitter Loretaa Mester van de Cleveland Fed en voorzitter Mary Daly van de San Francisco Fed zeiden de 'agressieve' opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell te steunen. Powell zei eerder in de week dat de centrale bank de rente zo nodig niet met een kwart procentpunt maar met een half procentpunt zou kunnen verhogen om de inflatie te beteugelen. Het rendement op Amerikaanse staatsleningen met een looptijd van 10 jaar anticipeerde deze week al op sneller stijgende rente, met een stijging van 2,15 procent naar 2,35 procent. Hoofdgraadmeter S&P 500 sloot woensdagavond in New York met een verlies van 1,2 procent. Handelaren wijzen ondertussen ook op een mogelijke impact richting het einde van het kwartaal door de herbalancering van effectenportefeuilles, ofwel het terugbrengen van de verdeling tussen aandelen en obligaties tot de afgesproken verhouding. De MSCI World Index, samengesteld met aandelen, is dit kwartaal in dollars gemeten maar liefst bijna 20 procent gedaald, waardoor institutionele beleggers naar verwachting aandelen moeten bijkopen en obligaties verkopen om de asset allocatie weer in balans te brengen. De VIX-index, die de beweeglijkheid en daarmee onrust op de aandelenbeurzen weerspiegelt, is daarnaast de afgelopen twee weken flink afgekomen van een stand van boven de 35 naar onder de 25. Ook in Azië lijken de beurzen na een roerige periode in een rustiger vaarwater terecht te zijn gekomen. De hoofdindices noteren vanochtend binnen een bandbreedte van enkele tienden van een procent ten opzichte van het slot van woensdag. De grondstoffenmarkten staan daarentegen nog steeds in vuur en vlam. Zo koerste de Amerikaanse olie-future woensdagavond nog ruim 5 procent hoger naar krap 115 dollar per vat. In de Aziatische handel vanochtend geeft de future wel weer krap 1 procent prijs. Vandaag hebben beleggers onder meer oog voor de vrijgave van de voorlopige samengestelde inkoopmanagersindices in maart, die in de loop van de handelsdag in de eurozone en Amerika worden vrijgegeven. Bedrijfsnieuws Berenberg verlaagde het advies voor JDE Peet's van Houden naar Verkopen, terwijl het koersdoel van 32,50 naar 24,00 euro ging. De analisten van Berenberg stelden dat JDE meer dan sectorgenoten last heeft van de hoge inflatie, terwijl het ook nog eens de meeste blootstelling heeft aan Rusland en Oekraïne. Deutsche Bank verlaagt koersdoel Air France-KLM van 3,60 naar 3,20 euro en herhaalde het verkoopadvies voor het luchtvaartaandeel. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index daalde woensdag 1,2 procent tot 4.456,22 punten, de Dow Jones index verloor 1,3 procent op 34.358,50 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent lager op 13.922,60 punten. Bron: ABM Financial News

