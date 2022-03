Berenberg zet JDE Peet's op verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft donderdag het advies voor JDE Peet's verlaagd van Houden naar Verkopen, terwijl het koersdoel van 32,50 naar 24,00 euro ging. De analisten van Berenberg stelden dat JDE meer dan sectorgenoten last heeft van de hoge inflatie, terwijl het ook nog eens de meeste blootstelling heeft aan Rusland en Oekraïne. In februari mikte JDE Peet's voor dit jaar op een stabiele brutowinst, maar Berenberg denkt niet dat dit nog haalbaar is. De analisten verwachten dat de brutowinst pas in 2023 weer op de oude niveaus zit. Om dit op te vangen zal JDE de investeringen tot aan volgend jaar terugschroeven, hetgeen betekent dat het EBIT-resultaat pas in 2024 weer op het oude niveau zit. Berenberg denkt dat JDE de koffieprijzen met 11 procent moet verhogen dit jaar en met 3,6 procent volgend jaar, waardoor consumenten steeds vaker voor een goedkoper alternatief zullen kiezen. "Dat remt de volume/mix-groei." In de tussentijd weet concurrent Nestlé aan marktaandeel te winnen, zo ziet Berenberg. "Het bedrijf heeft te kampen met een significante tegenwind, die nog niet is ingeprijsd in de winsttaxaties en de aandelenkoers." Het aandeel JDE Peet's sloot woensdag op 26,89 euro. Bron: ABM Financial News

