Video: sterk opwaarts potentieel voor aandeel Shell

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Shell sloot woensdag nipt boven het belangrijke weerstandsniveau van 25 euro. Voor analist Salah Bouhmidi van IG Nederland reden om het koersdoel voor de korte termijn te verhogen naar 25,50 euro. Dit zei hij voor de camera van ABM Financial News. De stijging van het aandeel Shell loopt volgens Bouhmidi eigenlijk parallel met de olieprijs, die inmiddels boven de 114 dollar per vat staat. Als de prijs voor een vat ruwe olie dit niveau weet vast te houden, is dat voor IG reden om een nieuw koopsignaal voor de olieprijs afgeven, wat ook voor het aandeel Shell meer opwaarts potentieel biedt. Klik hier voor: sterk opwaarts potentieel voor Shell Bron: ABM Financial News

